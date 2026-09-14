Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Senin, 14 September 2026: Tinggalkan Kebiasaan Buruk

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Libra pada Senin, 14 September 2026 perlu mendapatkan perhatian melalui kebiasaan sehari-hari yang selama ini mungkin dianggap sepele.
Rutinitas yang dilakukan berulang kali dapat memberikan pengaruh terhadap kondisi tubuh sehingga Libra perlu mulai lebih sadar dalam memilih makanan, mengatur waktu istirahat, dan menjalani aktivitas.
Perubahan tidak harus dilakukan secara drastis karena langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membantu membentuk kebiasaan yang lebih baik.
Libra disarankan untuk mulai menjauhi kebiasaan yang diketahui kurang mendukung kondisi tubuh.
Kebiasaan tersebut mungkin sudah berlangsung cukup lama sehingga terasa sulit untuk dihentikan secara langsung.
Karena itu, Libra dapat memulainya dengan mengurangi sesuatu yang memang diketahui kurang baik dan menggantinya perlahan dengan pilihan yang lebih sesuai.
Tidak perlu memaksa diri membuat perubahan besar hanya dalam satu hari.
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Jawa Pos
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