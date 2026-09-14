Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Senin, 14 September 2026: Dengarkan Sinyal Tubuh

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Capricorn pada Senin, 14 September 2026 perlu mendapatkan perhatian lebih karena tubuh dapat memberikan sinyal ketika membutuhkan istirahat atau asupan tertentu.
Kesibukan yang terus berjalan mungkin membuat Capricorn terbiasa mengabaikan rasa lelah, lapar, haus, atau mengantuk demi menyelesaikan berbagai tanggung jawab.
Namun, mengenali batas tubuh dan memenuhi kebutuhan dasar tepat waktu dapat membantu Capricorn menjaga energi serta menjalani aktivitas dengan kondisi yang lebih nyaman.
Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Senin, 14 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Capricorn sebaiknya tidak menganggap rasa lelah sebagai sesuatu yang harus selalu dilawan.
Dorongan untuk menyelesaikan pekerjaan memang dapat membuat Capricorn terus bergerak meskipun energi sudah mulai menurun.
Namun, tubuh memiliki batas dan tanda-tanda tersebut sebaiknya tidak diabaikan.
Jika mulai mengantuk, berikan kesempatan untuk beristirahat.
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Jawa Pos
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