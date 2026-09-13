Pandai Mengatur Uang, 4 Shio Ini Diramal Punya Bakat Alami Meraih Kesuksesan

ilustrasi shio pandai kumpulkan uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kemampuan mengelola uang tidak hanya berkaitan dengan besarnya penghasilan. Cara membaca peluang, mengambil keputusan, mengendalikan pengeluaran, dan merencanakan masa depan juga menjadi bagian penting dalam membangun kondisi finansial yang sehat.

Dalam astrologi Tionghoa, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan shio tertentu. Ada sejumlah shio yang dipercaya memiliki kecenderungan lebih kuat dalam melihat peluang ekonomi dan mengambil keputusan terkait keuangan.

Meski begitu, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan. Keberhasilan finansial dalam kehidupan nyata tetap dipengaruhi oleh pengetahuan, usaha, kondisi ekonomi, serta keputusan masing-masing individu.

Dilansir dari Horoscope, terdapat empat shio yang disebut memiliki kemampuan alami dalam membaca peluang dan membangun kesuksesan finansial.

1. Shio Ayam Pemilik Shio Ayam dikenal sebagai pribadi yang disiplin dan memiliki orientasi kuat terhadap pencapaian. Mereka cenderung tidak mengharapkan keberuntungan datang begitu saja, melainkan berusaha membangun hasil melalui kerja keras.

Dalam urusan keuangan, karakter tersebut membuat mereka digambarkan cukup berhati-hati. Mereka bersedia menabung, menyusun rencana, dan mempertimbangkan langkah investasi sebelum mengambil keputusan.

Shio Ayam juga disebut memiliki pandangan jangka panjang. Ketika sudah menentukan target, mereka mampu menjaga konsistensi untuk mengejarnya meskipun hasilnya tidak langsung terlihat.

Karena itu, kesuksesan finansial mereka dalam astrologi lebih banyak dikaitkan dengan kedisiplinan dan ketekunan daripada keberuntungan semata.

2. Shio Monyet Shio Monyet digambarkan sebagai sosok yang cerdas, adaptif, dan cepat menangkap perubahan di sekitarnya. Karakter tersebut membuat mereka dipercaya memiliki kemampuan membaca peluang yang mungkin belum terlihat oleh orang lain.

Mereka juga tidak selalu menghindari risiko. Namun, sebelum mengambil keputusan, Shio Monyet disebut cenderung mempelajari situasi terlebih dahulu.

Dalam dunia bisnis maupun investasi, kemampuan memahami tren dan membaca perilaku orang lain dianggap menjadi salah satu keunggulan mereka.

Jika mampu mengimbanginya dengan perhitungan yang matang, sifat adaptif tersebut dapat membantu Shio Monyet menemukan berbagai kesempatan untuk meningkatkan penghasilan.