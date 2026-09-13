Kurang Suka Tekanan, 6 Zodiak Ini Konon Tidak Terlalu Mengejar Kesuksesan

JawaPos.com - Setiap orang mempunyai cara berbeda dalam menentukan tujuan dan menjalani kehidupan. Ada yang sangat terarah dalam mengejar cita-cita, sementara sebagian lainnya lebih senang menjalani hidup secara spontan tanpa terlalu memikirkan target jangka panjang.

Dalam astrologi, karakter tersebut sering dikaitkan dengan zodiak tertentu. Beberapa zodiak dipercaya lebih mudah kehilangan fokus, cepat bosan, atau kurang tertarik pada rutinitas yang dianggap terlalu mengikat.

Namun, penilaian berdasarkan zodiak merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan tidak dapat dijadikan ukuran ilmiah untuk menentukan kepribadian seseorang.

Dilansir dari English Jagran, berikut enam zodiak yang disebut memiliki kecenderungan kurang fokus dan tidak terlalu ambisius dalam mengejar tujuan.

1. Pisces Pisces kerap digambarkan sebagai pribadi yang imajinatif dan memiliki dunia pemikiran sendiri. Mereka lebih nyaman membayangkan berbagai kemungkinan daripada membuat rencana yang terlalu kaku.

Karakter emosional membuat Pisces terkadang kesulitan menjalankan rutinitas dalam waktu panjang. Ketika menghadapi kegagalan, mereka juga bisa kehilangan semangat dan memilih mundur daripada terus menghadapi tekanan.

Bagi Pisces, kesuksesan bukan selalu mengenai jabatan tinggi atau kekayaan. Kehidupan yang tenang, nyaman, dan jauh dari tekanan justru bisa menjadi sesuatu yang lebih mereka hargai.

2. Gemini Gemini dikenal memiliki rasa ingin tahu yang besar. Mereka mudah tertarik pada berbagai topik dan selalu ingin mencoba sesuatu yang baru.

Sisi positifnya, karakter ini membuat Gemini cepat belajar. Namun, banyaknya hal yang menarik perhatian dapat membuat mereka mudah berpindah fokus.