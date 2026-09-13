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Irfan Ferdiansyah
Senin, 14 September 2026 | 02.22 WIB

Kucuran Keringat Terbayar! 9 Shio Diprediksi Raih Kesuksesan Finansial

seseorang yang kerja kerasnya terbayar lunas./Freepik/freepik - Image

seseorang yang kerja kerasnya terbayar lunas./Freepik/freepik

JawaPos.com – Perjalanan meraih kesuksesan tidak selalu berlangsung mudah. Ada kalanya seseorang harus mengorbankan waktu, tenaga, bahkan waktu istirahat demi mengejar target yang diinginkan.

Namun, segala perjuangan tersebut dipercaya akan memberikan hasil ketika waktunya tiba. Dalam astrologi Tiongkok, sejumlah shio disebut tengah berada dalam fase yang menjanjikan setelah melewati berbagai tantangan dan bekerja keras dalam waktu yang panjang.

Menurut ramalan, keberuntungan finansial dapat hadir melalui berbagai jalur, mulai dari perkembangan usaha, peluang pekerjaan, kenaikan pendapatan, hingga investasi yang mulai menunjukkan hasil.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat sembilan shio yang disebut berpotensi menikmati hasil dari kerja keras mereka dan memasuki periode penuh keberuntungan.

Berikut sembilan shio tersebut:

1. Shio Kerbau – Ketekunan Mulai Membuahkan Hasil

Shio Kerbau dikenal memiliki karakter ulet, sabar, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.

Perjuangan yang selama ini dilakukan perlahan disebut mulai menunjukkan hasil. Usaha yang dibangun dengan penuh ketekunan berpeluang mengalami perkembangan, sementara kondisi finansial juga diprediksi semakin stabil.

Bagi mereka yang memiliki investasi atau usaha sendiri, periode ini dapat menjadi momentum untuk melihat hasil dari keputusan yang telah diambil sebelumnya.

2. Shio Tikus – Pintar Melihat Kesempatan

Pemilik shio Tikus dikenal memiliki kecerdikan dalam membaca keadaan dan menemukan peluang di tengah situasi yang sulit.

Kemampuan tersebut membuat mereka mampu mengubah tantangan menjadi kesempatan yang menghasilkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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