Rezeki Makin Deras, 6 Weton Ini Diramal Jadi Penopang Keluarga hingga Hidup Serba Berkecukupan

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kerap digunakan untuk melihat berbagai gambaran mengenai karakter dan perjalanan hidup seseorang.

Kepercayaan terhadap weton juga tidak lepas dari urusan rezeki, keberuntungan, serta potensi seseorang dalam menjalani kehidupan. Karena itu, sejumlah weton dipercaya memiliki jalan hidup yang menarik, termasuk mereka yang diyakini mampu mengubah kondisi keluarga melalui kerja keras dan kesuksesan.

Dalam berbagai ramalan primbon, ada weton yang disebut mempunyai karakter kuat, tekun, dan pantang menyerah. Sifat tersebut dipercaya menjadi modal untuk melewati masa sulit hingga akhirnya mencapai kehidupan yang lebih mapan.

Menariknya, kesuksesan tersebut bukan hanya dianggap membawa perubahan bagi diri sendiri, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan nama baik keluarga.

Dilansir dari kanal YouTube Belajar Bersama, Primbon Jawa menyebutkan terdapat enam weton yang dipercaya mampu menjadi penopang keluarga dan membawa perubahan besar dalam kehidupan.

Berikut enam weton yang dimaksud.

1. Jumat Kliwon – Dipercaya Jadi Pembuka Jalan Rezeki Jumat Kliwon kerap dikaitkan dengan sosok yang memiliki wibawa dan kemampuan melihat peluang. Dalam kepercayaan primbon, pemilik weton ini disebut mempunyai potensi untuk menjadi sosok penting bagi keluarganya.

Perjalanan hidupnya mungkin tidak selalu dimulai dengan kemudahan. Namun, kegigihan dan kemauan untuk terus berusaha dipercaya dapat membawanya keluar dari berbagai keterbatasan.

Mereka juga dianggap memiliki kemampuan untuk membangun peluang dari situasi yang sulit. Tidak sedikit ramalan yang menggambarkan Jumat Kliwon sebagai sosok yang nantinya mampu membawa perubahan ekonomi bagi keluarga.