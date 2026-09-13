Rezekinya Disebut Tak Pernah Putus, 8 Weton Ini Diramal Dekat dengan Kekayaan

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perhitungan weton juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, keberuntungan, hingga kondisi rezeki seseorang.

Sejumlah weton bahkan dipercaya mempunyai karakter yang mendukung kehidupan mapan. Mereka digambarkan sebagai sosok yang mampu mengelola kehidupan dengan baik, bekerja keras, serta memiliki keberuntungan yang membuat pintu rezeki terbuka.

Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, terdapat delapan weton yang disebut memiliki potensi hidup makmur, dekat dengan kekayaan, dan memperoleh banyak keberkahan.

Berikut daftarnya.

1. Sabtu Wage Sabtu Wage memiliki jumlah neptu 13, yang diperoleh dari nilai Sabtu sebesar 9 dan Wage sebesar 4. Dalam perhitungan yang menjadi rujukan, weton ini termasuk kelompok yang dikaitkan dengan kehidupan duniawi dan urusan materi.

Pemilik Sabtu Wage umumnya digambarkan sebagai pribadi yang tidak terlalu suka keramaian. Mereka cenderung mandiri, tertutup, dan tidak terlalu membutuhkan bantuan orang lain dalam menjalani kehidupan.

Walaupun terkadang menjadi sasaran pembicaraan atau bahkan fitnah, mereka dikenal cukup sabar dan tidak mudah menyimpan dendam.

Dalam urusan finansial, Sabtu Wage disebut mempunyai kemampuan mengatur pengeluaran dengan baik. Mereka cenderung hemat dan tetap memiliki kepedulian terhadap orang lain.