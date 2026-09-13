Dikenal Cerdas dan Beruntung, 5 Shio Ini Konon Punya Jalan Menuju Kekayaan

Ilustrasi shio yang sukses. (Magnific)
JawaPos.com – Setiap orang memiliki karakter dan cara berbeda dalam mengejar keberhasilan. Ada yang mengandalkan kerja keras, ada pula yang unggul berkat kemampuan membaca situasi, membangun relasi, serta memanfaatkan kesempatan yang datang.
Dalam astrologi Tiongkok, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan shio atau tahun kelahiran. Sejumlah shio dipercaya mempunyai sifat yang mendukung pencapaian besar, mulai dari kecerdikan, keberanian, kemampuan beradaptasi hingga intuisi yang kuat.
Kepercayaan tersebut tentu tidak dapat dijadikan patokan ilmiah mengenai masa depan seseorang. Namun, dalam tradisi astrologi Tiongkok, karakter setiap shio kerap digunakan sebagai gambaran mengenai kecenderungan seseorang dalam menjalani kehidupan.
Dilansir dari Naurakom, berikut lima shio yang dipercaya memiliki karakter kuat untuk mengejar kesuksesan dan kemakmuran.
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Shio Tikus dikenal sebagai sosok yang pandai menyusun strategi. Mereka memiliki kemampuan untuk melihat peluang yang terkadang luput dari perhatian orang lain.
Kecerdikan tersebut membuat mereka mampu mengubah kesempatan sederhana menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Mereka juga cenderung berhati-hati sebelum mengambil keputusan sehingga tidak mudah gegabah ketika berhadapan dengan urusan penting.
Dalam urusan karier maupun bisnis, karakter yang penuh perhitungan ini dipercaya menjadi salah satu modal bagi Shio Tikus untuk membangun keberhasilan secara bertahap.
Dalam budaya Tiongkok, Naga merupakan simbol kekuatan, keberuntungan, dan kemegahan. Tidak mengherankan apabila Shio Naga sering dikaitkan dengan pencapaian besar.
Mereka digambarkan mempunyai rasa percaya diri serta pengaruh yang kuat ketika berada di tengah lingkungan sosial. Kemampuan tersebut dapat membantu mereka membangun jaringan dan mendapatkan kepercayaan dari orang lain.
Bagi Shio Naga, keberuntungan tidak selalu berarti uang. Dukungan, koneksi, kepercayaan, dan kesempatan besar juga dianggap sebagai bentuk rezeki yang dapat mengantarkan mereka menuju kesuksesan.
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