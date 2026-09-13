Banjir Keberuntungan! 5 Shio Ini Disebut Punya Peluang Dapat Kekayaan Tak Terduga

ILustrasi seseorang yang jalan hartanya makin mulus
JawaPos.com – Bulan September kerap dianggap sebagai momentum baru untuk mengejar berbagai target, termasuk dalam urusan pekerjaan, bisnis, dan keuangan. Bagi sebagian orang, periode ini juga dipercaya membawa perubahan dalam hal keberuntungan.
Dalam astrologi Tionghoa, perjalanan keberuntungan setiap shio dipercaya dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Ada kalanya seseorang berada dalam fase penuh tantangan, tetapi ada pula periode ketika peluang datang lebih mudah.
Sejumlah shio bahkan diramalkan memperoleh kesempatan finansial dari berbagai arah. Sumbernya bisa berasal dari pekerjaan utama, bisnis, investasi, proyek tambahan, maupun peluang yang sebelumnya tidak pernah diperhitungkan.
Dilansir dari akun YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat lima shio yang disebut berpotensi mendapatkan limpahan rezeki dan kejutan finansial pada bulan September.
Berikut daftarnya:
Pemilik shio Tikus dikenal memiliki kecerdasan dan kepekaan dalam membaca kesempatan. Karakter yang gesit membuat mereka cenderung cepat melihat peluang yang mungkin dilewatkan orang lain.
Pada September, shio Tikus diramalkan mendapat kesempatan finansial dari sumber yang tidak terduga. Bisa saja peluang tersebut datang melalui pekerjaan tambahan, usaha kecil yang berkembang, atau keuntungan dari aktivitas yang sebelumnya belum memberikan hasil maksimal.
Dukungan orang-orang di sekitar juga disebut dapat memberikan pengaruh positif. Sebuah bantuan sederhana atau koneksi baru berpotensi berkembang menjadi kesempatan yang lebih besar.
Karena itu, shio Tikus disarankan tetap terbuka terhadap peluang baru dan tidak terburu-buru menolak kesempatan hanya karena terlihat kecil pada awalnya.
Shio Naga disebut menjadi salah satu yang memiliki prospek finansial menarik pada September. Karisma dan rasa percaya diri yang kuat membuat mereka lebih mudah mendapatkan perhatian serta kepercayaan dari orang lain.
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