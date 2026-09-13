Sempat Merasakan Sulit, 7 Shio Ini Diprediksi Menikmati Kekayaan Setelah Penantian Panjang

JawaPos.com - Setiap orang memiliki perjalanan finansial yang berbeda. Ada yang sejak muda sudah menikmati kemapanan, sementara sebagian lainnya harus melewati proses panjang sebelum akhirnya merasakan hasil dari kerja keras yang dilakukan.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, perbedaan perjalanan tersebut kerap dikaitkan dengan karakter masing-masing shio. Ada sejumlah shio yang dipercaya tidak langsung memperoleh keberuntungan besar, tetapi justru memiliki pola rezeki yang berkembang secara bertahap.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, beberapa shio disebut membutuhkan waktu lebih panjang untuk mencapai kondisi finansial yang mapan. Meski perjalanan mereka tidak selalu mudah, keberuntungan dipercaya akan datang ketika mereka sudah berada pada momentum yang tepat.

Berikut tujuh shio yang dalam kepercayaan tersebut disebut memiliki peluang menikmati kemakmuran setelah melewati proses yang cukup panjang.

1. Shio Kerbau Shio Kerbau identik dengan karakter pekerja keras, sabar, dan tidak mudah menyerah. Mereka dipercaya bukan tipe yang memperoleh hasil besar secara instan.

Perjalanan finansial Kerbau diibaratkan seperti seseorang yang menanam benih dan menunggu hingga masa panen. Dibutuhkan ketekunan serta konsistensi sebelum hasilnya benar-benar terlihat.

Dalam urusan keuangan, pemilik shio ini dipercaya semakin stabil ketika memasuki fase kehidupan yang lebih matang. Kekayaan yang diperoleh pun lebih sering dikaitkan dengan pekerjaan, bisnis, atau usaha yang dibangun secara perlahan daripada keberuntungan sesaat.

2. Shio Naga Naga dikenal sebagai salah satu simbol kekuatan dan ambisi dalam astrologi Tiongkok. Namun, menurut kepercayaan tersebut, perjalanan menuju kesuksesan finansial mereka tidak selalu berlangsung mulus.

Ada masa ketika pemilik shio Naga harus berjuang cukup lama sebelum menemukan kesempatan yang tepat. Mereka seolah membutuhkan momentum tertentu untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya.