Aura Pemimpin Sejak Lahir, 5 Weton Ini Konon Dikelilingi Rezeki dan Kehormatan

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran. Sebagian orang juga mengaitkannya dengan karakter, keberuntungan, rezeki, hingga perjalanan hidup seseorang.

Salah satu hal yang kerap dibahas dalam primbon adalah mengenai aura atau wibawa yang dipercaya melekat pada weton tertentu. Ada weton yang diyakini mempunyai pembawaan kuat, sehingga kehadirannya mudah mendapatkan perhatian dan penghormatan dari orang-orang di sekitarnya.

Kepercayaan tersebut juga menghubungkan kharisma dengan terbukanya berbagai peluang dalam kehidupan, termasuk urusan pekerjaan, usaha, hubungan sosial, hingga materi.

Dilansir dari kanal YouTube Belajar Bersama, terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki pancaran kharisma kuat dan aura bak bangsawan. Berikut uraiannya.

1. Senin Pon Orang yang lahir pada Senin Pon dipercaya mempunyai pembawaan yang kuat dan kecenderungan menjadi sosok yang disegani. Tatapan, sikap, serta cara mereka berkomunikasi disebut mampu memberikan kesan percaya diri sekaligus menenangkan.

Dalam penafsiran primbon, karakter tersebut dapat menjadi modal penting dalam pekerjaan maupun bisnis. Kepercayaan yang diberikan orang lain dipercaya membuka kesempatan untuk menjalin kerja sama dan memperoleh peluang baru.

Karena itu, Senin Pon sering dikaitkan dengan sosok yang memiliki jalan rezeki cukup baik, terutama ketika mampu memanfaatkan kemampuan memimpin dan membangun relasi.

2. Rabu Kliwon Rabu Kliwon dikenal dalam kepercayaan primbon sebagai salah satu weton yang memiliki daya tarik kuat. Pemilik weton ini disebut mempunyai pembawaan yang berbeda dan mampu meninggalkan kesan mendalam bagi orang lain.

Keberuntungan mereka juga kerap dikaitkan dengan datangnya kesempatan yang tidak selalu direncanakan. Peluang pekerjaan, kerja sama, maupun proyek tertentu disebut dapat muncul ketika momentum yang tepat datang.