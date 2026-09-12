RESCENE Toreh Prestasi Baru, Lima Member Jadi Warga Kehormatan Kota Geoje 

Rescene (x @allkpop)
JawaPos.com – RESCENE mencetak pencapaian spesial. Kelima membernya terpilih sebagai warga kehormatan Kota Geoje, Provinsi Gyeongsang Selatan, sekaligus menjadi grup selebritas pertama yang menerima penghargaan tersebut.
Keputusan tersebut disetujui oleh Dewan Kota Geoje dalam sidang pleno kedua pada 9 September 2026.
Penghargaan diberikan berdasarkan peraturan kota mengenai pemberian kewarganegaraan kehormatan kepada individu yang dinilai berkontribusi meningkatkan citra Geoje atau mendukung perkembangan kota.
Hubungan RESCENE dengan Geoje sendiri semakin kuat berkat member Woni, yang berasal dari kota tersebut.
Popularitas grup juga ikut meningkat melalui konten viral “Geoje Yaho”, yang kemudian memperkuat hubungan mereka dengan masyarakat setempat.
Pada Mei lalu, RESCENE bahkan ditunjuk sebagai duta promosi Kota Geoje untuk membantu memperkenalkan berbagai daya tarik wisata daerah tersebut.
Menurut laporan allkpop, kontribusi RESCENE tidak hanya melalui kegiatan promosi. Grup tersebut juga menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat Geoje dengan menyumbangkan 50 juta won atas nama fandom mereka, REMAIN, untuk membantu pemulihan serta warga yang terdampak hujan ekstrem.
Mereka juga menyediakan lebih dari 16.000 minuman bagi pekerja dan warga yang terdampak bencana.
Status warga kehormatan ini menjadi pencapaian bersejarah karena RESCENE merupakan selebritas pertama yang menerima penghargaan tersebut.
Sebelumnya, penerima kewarganegaraan kehormatan Geoje umumnya berasal dari perwakilan perusahaan pelayaran asing yang berkontribusi terhadap perekonomian kota serta tenaga medis yang berada di garis depan selama pandemi COVID-19. Hingga akhir 2025, Geoje tercatat memiliki 67 warga kehormatan.
Meski tanggal seremoni penghargaan belum ditentukan, pencapaian ini menjadi babak baru dalam perjalanan RESCENE.
Dari hubungan personal Woni dengan Geoje hingga fenomena “Geoje Yaho”, kedekatan grup dengan kota tersebut kini berkembang menjadi bentuk apresiasi resmi yang membawa nama RESCENE semakin dekat dengan masyarakat setempat.
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