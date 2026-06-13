6 Weton Ini Bakal Raih Kekayaan, Kebahagiaan dan Kehormatan Usai Melalui Ujian Hidup Menurut Primbon Jawa

Weton yang diramalkan pintu rezekinya dibuka lebar di tahun 2026. (dok: magnific)
JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, perjalanan hidup seseorang sering digambarkan penuh dengan proses dan pembelajaran, termasuk bagi sejumlah weton yang diyakini mengalami perubahan nasib dari masa sulit menuju kehidupan yang lebih baik.
Perubahan tersebut mencerminkan nilai kesabaran dan ketekunan yang dipercaya dapat membawa seseorang keluar dari kesengsaraan menuju kondisi hidup yang lebih sejahtera, bahagia, serta dihormati oleh lingkungan sekitarnya.
Mengutip penjelasan dari kanal YouTube NGAOS JAWA pada Sabtu (13/6), disebutkan bahwa terdapat enam weton yang dahulu mengalami masa sulit, namun kini dipercaya meraih kekayaan, kebahagiaan, dan kehormatan menurut Primbon Jawa.
1. Jumat Legi
Weton ini memiliki neptu 11 yang merupakan gabungan dari hari Jumat (6) dan pasaran Legi (5), berada di bawah naungan lakuing bumi, Satri Wirang, dan sanggar Waringin. Individu dengan hari kelahiran ini dikenal memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan karakter yang tegas dalam mengambil keputusan.
Meski sering mendapat cobaan berupa hinaan, mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk tetap fokus pada sisi positif kehidupan. Bidang peternakan dan pertanian menjadi ladang kesuksesan yang menjanjikan bagi mereka, dengan potensi besar untuk berkembang menjadi pengusaha sukses.
Malam kelahiran ini dianggap sakral dalam tradisi Jawa dan Madura, dipercaya membawa keberkahan dan pahala berlimpah bagi pemiliknya.
2. Senin Wage
Dengan neptu delapan yang terbentuk dari hari Senin (4) dan pasaran Wage (4), weton ini berada dalam naungan Tunggak semi dan sanggar Waringin. Pribadi mereka memiliki watak berapi-api dan mempunyai integritas tinggi dalam segala aspek kehidupan.
Lingkungan kerja yang tenang dan minim interaksi menjadi kunci kesuksesan karier mereka. Perpaduan elemen kayu dan air dalam hari kelahiran ini melambangkan kesuburan dan kehidupan yang berkelimpahan.
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