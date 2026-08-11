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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 12 Agustus 2026 | 01.44 WIB

Kelas Atas! 5 Weton Unggulan yang Diangkat Setinggi Langit oleh Kekayaan dan Kehormatan Dimanapun

Ilustrasi weton kelas atas dengan aura bangsawan menyala terang. (freepik) - Image

Ilustrasi weton kelas atas dengan aura bangsawan menyala terang. (freepik)

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton bukan sekadar penanggalan lahir, melainkan juga dipercaya sebagai penentu nasib, karakter, jodoh, hingga rezeki seseorang. 

Menurut Primbon Jawa, ada beberapa weton yang dianggap sebagai weton kelas atas, yaitu mereka yang memiliki keberuntungan luar biasa dalam hal kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan hidup. 

Orang-orang dengan weton ini dipercaya memiliki aura kepemimpinan, rezeki yang tak putus, serta dihormati di mana pun berada.

Dilansir dari Youtube Ngaos Jawa, terdapat 5 weton unggulan menurut Primbon Jawa yang kehidupannya diangkat setinggi langit karena kekayaan dan kehormatan yang selalu mengikuti.

1. Senin Legi

Jumlah Neptu: 9 (Senin: 4 + Legi: 5)

Orang yang lahir pada weton Senin Legi dipercaya memiliki karisma alami dan keberuntungan finansial yang tinggi. 

Mereka dianugerahi insting bisnis yang kuat, mudah dipercaya orang lain, dan sering mendapat kepercayaan memimpin atau mengatur. 

Dalam Primbon, weton ini termasuk dalam kategori raja rejeki.

Ciri Khas:

Editor: Hanny Suwindari
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