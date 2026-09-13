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Rabbany Wanadriani
Senin, 14 September 2026 | 05.41 WIB

Bikin Rumah Mertua Terasa Nyaman, 4 Zodiak Perempuan Ini Punya Sifat Istimewa

ilustrasi keluarga bahagia. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi keluarga bahagia. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Hubungan antara menantu dan mertua menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan rumah tangga. Hubungan yang harmonis dapat membuat suasana keluarga terasa lebih nyaman dan hangat.

Dalam astrologi, terdapat sejumlah zodiak perempuan yang dianggap memiliki karakter yang mendukung terciptanya hubungan baik dengan keluarga pasangan. Sifat penyayang, kemampuan berkomunikasi, hingga sikap mudah berkompromi disebut menjadi beberapa alasan mereka mudah mendapatkan tempat istimewa di hati mertua.

Meski demikian, kecocokan antara menantu dan mertua tentu tidak semata-mata ditentukan oleh zodiak. Kepribadian, pola komunikasi, kondisi keluarga, serta kemauan setiap orang untuk saling memahami tetap menjadi faktor utama.

Dilansir dari menafn, berikut empat zodiak perempuan yang dalam astrologi disebut berpotensi menjadi menantu kesayangan dan mendapatkan perlakuan istimewa di keluarga suami.

1. Leo

Perempuan berzodiak Leo dikenal memiliki rasa percaya diri yang kuat dan pembawaan layaknya seorang pemimpin. Karakter tersebut membuat mereka mampu menunjukkan keberanian sekaligus ketegasan ketika berada di lingkungan keluarga baru.

Di sisi lain, Leo juga dikenal murah hati, jujur, dan memiliki perhatian terhadap orang-orang yang dianggap penting. Ketika sudah menjadi bagian dari keluarga pasangan, mereka cenderung berusaha memberikan kontribusi positif.

Sikap percaya diri yang dibarengi kepedulian membuat perempuan Leo dianggap mudah memperoleh penghormatan dari mertua. Mereka juga mampu menunjukkan kasih sayang melalui tindakan nyata sehingga kehadirannya dapat memberi warna tersendiri bagi keluarga suami.

2. Cancer

Cancer dikenal sebagai salah satu zodiak yang sangat mengutamakan keluarga. Perempuan dengan zodiak ini umumnya memiliki sisi penyayang, perhatian, dan naluri untuk merawat orang-orang di sekitarnya.

Ketika masuk ke dalam keluarga pasangan, Cancer cenderung berusaha memperlakukan mertua seperti keluarganya sendiri. Mereka dapat menunjukkan kepedulian melalui perhatian terhadap kebutuhan maupun kondisi orang-orang di rumah.

Sifat protektif dan kemauan untuk berkompromi juga membuat Cancer lebih mudah menyesuaikan diri. Menurut astrologi, karakter tersebut dapat membuat mereka memperoleh kasih sayang sekaligus kepercayaan dari keluarga suami.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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