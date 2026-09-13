7 Zodiak Perempuan yang Disebut Punya Kecantikan dan Pesona Tak Terlupakan

Ilustrasi perempuan cantik.(Freepik/senivpetro)
JawaPos.com - Setiap orang memiliki daya tarik yang berbeda. Ada yang memikat melalui penampilan, ada pula yang membuat orang lain tertarik berkat sikap, kepercayaan diri, atau kepribadiannya.
Dalam astrologi, karakter setiap zodiak kerap dikaitkan dengan bentuk pesona tertentu. Sejumlah zodiak perempuan bahkan disebut memiliki kombinasi menarik antara penampilan, aura, dan karakter yang membuat kehadirannya mudah diperhatikan.
Dilansir dari AstroTalk, berikut tujuh zodiak perempuan yang disebut memiliki paras rupawan serta daya tarik yang kuat.
Perempuan Aries dikenal memiliki karakter berani dan penuh keyakinan. Kepercayaan diri tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat mereka terlihat menonjol ketika berada di tengah banyak orang.
Sifat spontan dan berjiwa petualang juga menambah daya tarik Aries. Mereka tidak takut menunjukkan karakter aslinya sehingga memberikan kesan kuat dan penuh energi.
Senyum yang cerah serta keberanian dalam menghadapi berbagai situasi membuat pesona perempuan Aries sulit luput dari perhatian.
Leo memiliki aura percaya diri yang kuat. Perempuan dengan zodiak ini sering digambarkan mempunyai kepribadian hangat sekaligus karismatik.
Mereka nyaman menjadi pusat perhatian dan mampu menunjukkan ekspresi dengan penuh keyakinan. Cara berjalan, berbicara, hingga berinteraksi dengan orang lain dapat membuat sosok Leo terlihat semakin menonjol.
Kesan anggun dan penuh percaya diri menjadi salah satu ciri pesona perempuan Leo.
Perempuan Scorpio sering dikaitkan dengan pesona yang misterius. Mereka tidak selalu berusaha menjadi pusat perhatian, tetapi justru sikap tenang dan tertutup tersebut dapat membuat orang lain semakin penasaran.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol
Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality
Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022