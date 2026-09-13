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Rabbany Wanadriani
Senin, 14 September 2026 | 05.32 WIB

7 Zodiak Perempuan yang Disebut Punya Kecantikan dan Pesona Tak Terlupakan

Ilustrasi perempuan cantik.(Freepik/senivpetro) - Image

Ilustrasi perempuan cantik.(Freepik/senivpetro)

JawaPos.com - Setiap orang memiliki daya tarik yang berbeda. Ada yang memikat melalui penampilan, ada pula yang membuat orang lain tertarik berkat sikap, kepercayaan diri, atau kepribadiannya.

Dalam astrologi, karakter setiap zodiak kerap dikaitkan dengan bentuk pesona tertentu. Sejumlah zodiak perempuan bahkan disebut memiliki kombinasi menarik antara penampilan, aura, dan karakter yang membuat kehadirannya mudah diperhatikan.

Dilansir dari AstroTalk, berikut tujuh zodiak perempuan yang disebut memiliki paras rupawan serta daya tarik yang kuat.

1. Aries

Perempuan Aries dikenal memiliki karakter berani dan penuh keyakinan. Kepercayaan diri tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat mereka terlihat menonjol ketika berada di tengah banyak orang.

Sifat spontan dan berjiwa petualang juga menambah daya tarik Aries. Mereka tidak takut menunjukkan karakter aslinya sehingga memberikan kesan kuat dan penuh energi.

Senyum yang cerah serta keberanian dalam menghadapi berbagai situasi membuat pesona perempuan Aries sulit luput dari perhatian.

2. Leo

Leo memiliki aura percaya diri yang kuat. Perempuan dengan zodiak ini sering digambarkan mempunyai kepribadian hangat sekaligus karismatik.

Mereka nyaman menjadi pusat perhatian dan mampu menunjukkan ekspresi dengan penuh keyakinan. Cara berjalan, berbicara, hingga berinteraksi dengan orang lain dapat membuat sosok Leo terlihat semakin menonjol.

Kesan anggun dan penuh percaya diri menjadi salah satu ciri pesona perempuan Leo.

3. Scorpio

Perempuan Scorpio sering dikaitkan dengan pesona yang misterius. Mereka tidak selalu berusaha menjadi pusat perhatian, tetapi justru sikap tenang dan tertutup tersebut dapat membuat orang lain semakin penasaran.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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