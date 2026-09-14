7 Hal yang Paling Didambakan Pria dan Perempuan dari Satu Sama Lain Menurut Psikologi

seseorang yang mendambakan beberapa hal dari pasangannya. (Magnific)

JawaPos.com - Dalam hubungan romantis, manusia sering kali menginginkan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar perhatian, hadiah, atau kata-kata manis. Di balik konflik kecil, kecemburuan, sikap diam, bahkan tuntutan yang tampaknya sepele, sering terdapat kebutuhan psikologis yang lebih mendasar: ingin merasa dicintai, dihargai, aman, dipahami, dan dianggap penting.



Menariknya, pria dan perempuan sebenarnya memiliki banyak kebutuhan emosional yang sama. Perbedaannya lebih sering muncul pada cara kebutuhan tersebut diekspresikan, dikomunikasikan, dan diterima, bukan semata-mata karena jenis kelamin.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (13/9), psikologi hubungan menunjukkan bahwa kualitas hubungan sangat dipengaruhi oleh bagaimana pasangan memenuhi kebutuhan akan kedekatan, rasa aman, penghargaan, otonomi, dan keterhubungan emosional.



Lalu, apa saja hal yang paling sering didambakan pria dan perempuan dari satu sama lain?



1. Pria dan perempuan sama-sama mendambakan rasa dicintai tanpa harus terus-menerus memintanya



Salah satu kebutuhan paling mendasar dalam hubungan adalah perasaan bahwa seseorang dicintai dan dipilih.



Bukan hanya "aku cinta kamu", tetapi perasaan yang muncul dari berbagai perilaku sehari-hari:



pasangan memperhatikan ketika kita sedang tidak baik-baik saja,

mengingat hal-hal kecil yang penting bagi kita,

meluangkan waktu,

menunjukkan kasih sayang,

memberikan perhatian tanpa diminta,

dan tetap hadir ketika keadaan sedang sulit.



Bagi banyak orang, cinta menjadi bermakna ketika dapat dirasakan melalui tindakan.



Seseorang mungkin tidak membutuhkan pasangan yang selalu romantis. Namun, ia ingin memiliki keyakinan bahwa dirinya bukan sekadar "orang yang kebetulan ada" dalam kehidupan pasangannya.



Ada perbedaan besar antara dicintai dan merasa dicintai.



Seseorang bisa saja sangat mencintai pasangannya, tetapi jika cara menunjukkan cintanya tidak dapat diterima oleh pasangan, pasangan tersebut mungkin tetap merasa kesepian.



Misalnya, seorang pria merasa bahwa bekerja keras dan memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi merupakan bentuk cinta. Sementara pasangannya mungkin lebih membutuhkan waktu untuk berbicara dan mendapatkan perhatian emosional.



Keduanya bisa sama-sama mencintai, tetapi menerjemahkan cinta dalam bahasa yang berbeda.



Karena itu, pertanyaan penting dalam hubungan bukan hanya:



"Apakah kamu mencintaiku?"



Melainkan:



"Apa yang membuatmu benar-benar merasa dicintai?"



2. Perempuan sering mendambakan rasa aman emosional, sementara pria juga membutuhkan penerimaan dan ketenangan



Kebutuhan akan rasa aman bukan hanya milik perempuan. Pria pun membutuhkannya.



Namun, dalam banyak hubungan, bentuknya dapat berbeda.



Rasa aman emosional berarti seseorang merasa:



boleh menjadi dirinya sendiri,

boleh mengungkapkan perasaan,

tidak selalu takut ditolak,

tidak terus-menerus dicurigai,

dan tidak harus memainkan peran tertentu agar tetap dicintai.



Bagi banyak perempuan, rasa aman dalam hubungan dapat berkaitan erat dengan konsistensi dan kejelasan emosional.



Misalnya, mereka mungkin lebih sensitif terhadap perubahan sikap pasangan:



"Kenapa dia tiba-tiba berubah?"



"Apakah dia masih mencintaiku?"



"Apakah hubungan ini masih memiliki masa depan?"



Ketidakpastian yang terus-menerus dapat menciptakan kecemasan dalam hubungan.



Namun pria juga memiliki kebutuhan yang sama dalam bentuk berbeda.



Banyak pria mendambakan pasangan yang membuat mereka merasa bahwa mereka tidak harus selalu kuat.



Dalam kehidupan sosial, pria sering mendapatkan pesan bahwa mereka harus tangguh, mandiri, tidak mudah menangis, dan mampu menyelesaikan masalah sendiri.



Akibatnya, hubungan romantis dapat menjadi salah satu sedikit tempat di mana mereka berharap dapat menurunkan "pertahanan".



Pria pun ingin merasa:



"Aku bisa gagal di depanmu tanpa kehilangan harga diriku."



Itulah salah satu bentuk rasa aman yang sangat penting.



Hubungan yang sehat bukan hubungan di mana kedua orang tidak pernah merasa takut.



Hubungan sehat adalah hubungan di mana seseorang merasa cukup aman untuk mengatakan:



"Aku sedang takut."



"Aku sedang lelah."



"Aku membutuhkanmu."



Tanpa merasa bahwa pengakuan tersebut akan digunakan untuk menyerangnya di kemudian hari.



3. Pria dan perempuan sama-sama mendambakan penghargaan



Cinta tanpa penghargaan dapat terasa melelahkan.



Seseorang mungkin dicintai oleh pasangannya, tetapi jika setiap usaha yang dilakukan dianggap biasa saja, lama-kelamaan muncul perasaan:



"Untuk apa aku berusaha kalau tidak pernah dihargai?"



Penghargaan tidak selalu berarti pujian besar.



Terkadang kalimat sederhana jauh lebih kuat:



"Terima kasih sudah melakukan itu."



"Aku menghargai usahamu."



"Aku tahu kamu sedang berusaha."



"Aku bangga padamu."



"Aku beruntung memilikimu."



Bagi sebagian pria, penghargaan terhadap usaha, kemampuan, tanggung jawab, atau kontribusi mereka bisa terasa sangat bermakna.



Sementara bagi sebagian perempuan, penghargaan terhadap usaha emosional, perhatian, pengorbanan, atau kontribusi sehari-hari juga sangat penting.



Namun sekali lagi, ini bukan aturan biologis yang berlaku untuk semua orang.



Ada pria yang sangat membutuhkan validasi emosional dan ada perempuan yang sangat membutuhkan penghargaan terhadap pencapaiannya.



Intinya adalah manusia memiliki kebutuhan psikologis untuk merasa bahwa keberadaannya memberikan arti.



Itulah sebabnya kritik yang terus-menerus dapat merusak hubungan.



Jika seseorang lebih sering mendengar apa yang salah daripada apa yang sudah dilakukannya dengan baik, ia dapat mulai merasa tidak pernah cukup.



Dan ketika seseorang terus-menerus merasa tidak cukup, kedekatan emosional perlahan dapat berubah menjadi pertahanan diri.



4. Pria dan perempuan mendambakan pasangan yang benar-benar mau memahami mereka



Ada perbedaan antara didengar dan dipahami.



Ketika seseorang bercerita tentang masalahnya, ia tidak selalu meminta solusi.



Kadang-kadang yang ia butuhkan hanyalah:



"Aku mengerti kenapa kamu merasa seperti itu."



Kalimat tersebut sederhana, tetapi memiliki dampak psikologis yang besar.



Validasi emosional membuat seseorang merasa bahwa pengalaman batinnya tidak dianggap berlebihan atau tidak masuk akal.



Misalnya seorang perempuan berkata:



"Aku merasa sendirian akhir-akhir ini."



Respons pasangannya mungkin:



"Kan aku setiap hari ada di rumah."



Secara logika, pernyataan tersebut mungkin benar.



Namun secara emosional, respons itu tidak menjawab kebutuhan yang sedang disampaikan.



Respons yang lebih empatik mungkin:



"Berarti kamu merasa kita akhir-akhir ini kurang dekat, ya?"



Perbedaannya terletak pada usaha untuk memahami emosi di balik kalimat.



Hal yang sama berlaku pada pria.



Seorang pria mungkin berkata:



"Aku lagi pusing dengan pekerjaan."



Pasangannya mungkin langsung memberikan banyak nasihat.



Padahal ia mungkin hanya ingin didengarkan.



Karena itu, salah satu keterampilan terpenting dalam hubungan bukanlah menjadi pemberi solusi terbaik.



Melainkan menjadi pendengar yang baik.



Pasangan yang merasa dipahami biasanya lebih mudah membuka diri.



Dan semakin seseorang merasa aman untuk membuka diri, semakin besar kemungkinan hubungan tersebut memiliki kedalaman emosional.



5. Pria dan perempuan sama-sama mendambakan keintiman, tetapi keintiman bukan hanya soal seks



Ketika mendengar kata "keintiman", banyak orang langsung menghubungkannya dengan hubungan seksual.



Padahal secara psikologis, keintiman jauh lebih luas.



Keintiman dapat berupa:



percakapan mendalam,

sentuhan,

pelukan,

bercanda bersama,

saling bercerita,

berbagi ketakutan,

menghabiskan waktu berdua,

atau sekadar merasa nyaman berada dalam keheningan bersama.



Keintiman pada dasarnya adalah perasaan:



"Kamu mengenalku, dan aku tetap merasa aman bersamamu."



Dalam hubungan romantis, kebutuhan seksual juga tentu dapat menjadi bagian penting dari kedekatan. Tetapi kualitas hubungan seksual sering kali berkaitan dengan kualitas hubungan emosional secara keseluruhan.



Ketika seseorang merasa ditolak, tidak dihargai, tidak aman, atau jauh secara emosional, kedekatan fisik dapat ikut terpengaruh.



Sebaliknya, ketika seseorang merasa dihargai dan terhubung dengan pasangannya, sentuhan sederhana pun dapat terasa sangat bermakna.



Sebuah pelukan setelah hari yang berat dapat menyampaikan pesan yang tidak selalu dapat disampaikan oleh seribu kata:



"Aku ada di sini."



6. Pria dan perempuan mendambakan kebebasan sekaligus kepastian



Ini mungkin terdengar kontradiktif.



Manusia menginginkan kedekatan, tetapi juga membutuhkan ruang pribadi.



Kita ingin memiliki pasangan, tetapi tidak ingin kehilangan identitas diri.



Kita ingin dicintai, tetapi tidak ingin dikontrol.



Kita ingin dekat, tetapi tidak ingin merasa terperangkap.



Inilah salah satu keseimbangan penting dalam hubungan yang sehat: kedekatan dan otonomi.



Pasangan yang sehat bukan orang yang harus mengetahui setiap aktivitas pasangannya setiap menit.



Hubungan yang sehat memberikan ruang bagi masing-masing individu untuk tetap memiliki:



teman,

hobi,

pekerjaan,

tujuan pribadi,

waktu sendiri,

dan identitas di luar hubungan.



Ironisnya, memberikan ruang yang sehat justru dapat membuat hubungan menjadi lebih kuat.



Mengapa?



Karena cinta yang sehat tidak selalu berbunyi:



"Kamu harus selalu bersamaku."



Tetapi:



"Aku ingin bersamamu, dan aku juga menghormati bahwa kamu adalah individu yang memiliki kehidupan sendiri."



Namun kebebasan tanpa komitmen juga dapat menciptakan ketidakamanan.



Karena itu, yang dicari banyak orang sebenarnya bukan kebebasan tanpa batas.



Mereka mendambakan:



kebebasan di dalam hubungan yang aman.



7. Yang paling dalam: pria dan perempuan ingin merasa menjadi seseorang yang penting bagi pasangannya



Pada akhirnya, banyak kebutuhan dalam hubungan dapat kembali kepada satu pertanyaan sederhana:



"Apakah aku penting bagimu?"



Seseorang ingin merasa bahwa dirinya bukan pilihan sementara.



Bukan hanya dicari ketika pasangan sedang kesepian.



Bukan hanya dihargai ketika berhasil.



Bukan hanya disayangi ketika sedang menyenangkan.



Tetapi tetap dianggap penting ketika sedang mengalami masa sulit.



Perasaan "aku penting bagimu" terbentuk melalui banyak hal kecil.



Pasangan mengingat cerita kita.



Pasangan memperhatikan perubahan suasana hati.



Pasangan menghargai pendapat kita.



Pasangan memasukkan kita dalam pertimbangan ketika membuat keputusan besar.



Pasangan menunjukkan bahwa masa depan yang dibayangkan juga memiliki tempat untuk kita.



Dalam psikologi hubungan, rasa memiliki dan keterhubungan merupakan bagian penting dari kesejahteraan manusia.



Karena itu, hubungan romantis yang kuat bukan sekadar tentang seberapa besar seseorang mengatakan cinta.



Yang lebih penting adalah apakah perilaku sehari-hari membuat pasangan merasa:



"Aku dilihat."



"Aku didengar."



"Aku dihargai."



"Aku aman."



"Aku dipilih."



Mengapa pria dan perempuan sering gagal memahami kebutuhan satu sama lain?



Masalahnya sering bukan karena mereka tidak saling mencintai.



Masalahnya adalah mereka memberikan apa yang menurut mereka dibutuhkan, bukan apa yang sebenarnya dibutuhkan pasangan.



Seorang pria mungkin berpikir:



"Aku bekerja keras demi dia. Bukankah itu bukti cinta?"



Sementara pasangannya berpikir:



"Aku ingin dia meluangkan waktu untuk mendengarkanku."



Keduanya merasa sudah berusaha.



Namun keduanya juga merasa tidak mendapatkan apa yang dibutuhkan.



Begitu pula sebaliknya.



Seorang perempuan mungkin menunjukkan cinta dengan terus bertanya:



"Sudah makan?"



"Kenapa diam?"



"Ada masalah?"



"Apa yang terjadi?"



Ia mungkin bermaksud menunjukkan perhatian.



Namun pasangannya bisa merasakannya sebagai tekanan.



Dari sini muncul pola yang sering terjadi dalam hubungan:



Satu orang mengejar kedekatan, sementara yang lain menarik diri.



Semakin seseorang mengejar, semakin yang lain menjauh.



Semakin yang lain menjauh, semakin orang pertama merasa tidak aman dan mengejar lebih keras.



Jika pola ini terus berlangsung, keduanya dapat merasa menjadi korban.



Padahal masalah utamanya adalah pola interaksi, bukan semata-mata siapa yang salah.



Jadi, apa sebenarnya yang paling didambakan pria dan perempuan?



Jika tujuh hal di atas disederhanakan, banyak kebutuhan dalam hubungan sebenarnya bertemu pada beberapa kebutuhan manusia yang sangat universal:



1. Dicintai



Ingin merasakan bahwa seseorang benar-benar peduli.



2. Dipahami



Ingin didengarkan tanpa langsung dihakimi atau diperbaiki.



3. Dihargai



Ingin usaha dan keberadaan kita dianggap bermakna.



4. Merasa aman



Ingin dapat menjadi diri sendiri tanpa takut kehilangan hubungan karena menunjukkan kelemahan.



5. Merasa diinginkan



Ingin merasa menarik dan penting bagi pasangan, baik secara emosional maupun fisik.



6. Memiliki kebebasan



Ingin tetap menjadi individu dengan kehidupan dan identitas sendiri.



7. Merasa dipilih



Ingin mengetahui bahwa hubungan tersebut bukan sekadar kebetulan, melainkan sesuatu yang sengaja dipertahankan oleh kedua pihak.



Kesimpulan



Pria dan perempuan mungkin memiliki cara yang berbeda dalam mengekspresikan kebutuhan emosional. Tetapi jika kita melihat lebih dalam, banyak keinginan mereka sebenarnya sangat mirip.



Keduanya ingin dicintai.



Keduanya ingin dihargai.



Keduanya ingin dimengerti.



Keduanya ingin merasa aman.



Keduanya ingin merasa diinginkan.



Dan yang paling penting, keduanya ingin merasa bahwa dirinya berarti bagi orang yang dicintainya.



Hubungan yang sehat bukan hubungan di mana satu pihak selalu berhasil memenuhi semua kebutuhan pihak lainnya.



Hubungan yang sehat adalah hubungan di mana dua orang bersedia belajar:



"Apa yang membuatmu merasa dicintai?"



dan kemudian bersedia mendengarkan jawabannya.



Karena pada akhirnya, cinta bukan hanya tentang menemukan seseorang yang kita cintai.



