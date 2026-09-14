Ingin Membesarkan Anak Perempuan Kuat, 6 Keterampilan Ini juga Sama Pentingnya dengan Nilai A

Ilustrasi ibu dan anak perempuannya. (Freepik)
JawaPos.com - Di era yang penuh tekanan akademik dan standar sosial yang tinggi, banyak orang tua masih menganggap nilai sempurna sebagai tolok ukur keberhasilan anak.
Padahal, ada keterampilan hidup yang jauh lebih menentukan masa depan anak perempuan dibandingkan rapor dengan deretan huruf A.
Menariknya, sebuah studi tentang “efek anak perempuan” juga menemukan bahwa membesarkan anak perempuan dapat meningkatkan kualitas hidup orang tua saat mereka menua.
Artikel dari YourTango (ditulis oleh Sharon Demko, diperbarui 24 Februari 2026) menekankan bahwa sebagian besar keterampilan penting ini tidak diajarkan di sekolah, melainkan dibentuk di rumah.
Jika Anda ingin membesarkan anak perempuan yang kuat, berikut enam keterampilan hidup yang perlu diajarkan sejak dini.
1. Jangan ikuti aturan jika aturan itu tidak masuk akal
Anak perempuan sering dibesarkan untuk patuh, tersenyum, dan menghindari konflik.
Namun, kepemimpinan lahir dari keberanian mempertanyakan sesuatu yang tidak adil.
Ajarkan anak untuk tidak setuju secara hormat, berdiskusi dengan cerdas, dan tetap berintegritas saat berbeda pendapat.
Penelitian menunjukkan banyak anak perempuan belajar untuk “berbaur” dan menghindari perbedaan pendapat sejak kecil. Padahal, membuat perubahan berarti siap mengambil risiko tidak selalu disukai semua orang.
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