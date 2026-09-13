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Rabbany Wanadriani
Senin, 14 September 2026 | 05.39 WIB

Bebas Tanpa Ikatan, 4 Zodiak Ini Lebih Menikmati Kehidupan Saat Sendirian

ilustrasi zodiak yang lebih baik jomblo. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak yang lebih baik jomblo. Sumber foto: Freepik

ilustrasi zodiak yang lebih baik jomblo. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Bagi sebagian orang, memiliki pasangan mungkin menjadi bagian penting dalam kehidupan. Namun, ada pula individu yang justru merasa lebih nyaman ketika menjalani hari tanpa hubungan asmara.

Kemandirian, kebebasan, fokus pada karier, hingga keinginan untuk mengembangkan diri dapat membuat seseorang tidak terburu-buru mencari pasangan. Bagi mereka, hidup sendiri bukan berarti kesepian, melainkan kesempatan untuk menikmati waktu dan menentukan arah kehidupan sesuai keinginan.

Dalam astrologi, sejumlah zodiak dikenal memiliki karakter yang sangat menghargai ruang pribadi. Mereka cenderung tidak mudah merasa membutuhkan hubungan romantis dan bahkan bisa menikmati masa lajang.

Dilansir dari myinnercreative, berikut empat zodiak yang disebut lebih nyaman menjalani kehidupan tanpa pasangan.

1. Aquarius

Aquarius dikenal sebagai pribadi yang sangat menghargai kebebasan. Mereka membutuhkan ruang untuk berpikir, mengeksplorasi ide, serta mengembangkan diri tanpa merasa terlalu dibatasi.

Selain memiliki pola pikir kreatif, Aquarius juga kerap tertarik pada berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pengetahuan, penemuan, maupun tujuan sosial. Karena itu, hubungan asmara tidak selalu menjadi prioritas utama mereka.

Aquarius juga cenderung memiliki pandangan sendiri mengenai hubungan. Mereka mungkin tidak terlalu tertarik mengikuti pola pacaran yang dianggap umum dan lebih memilih hubungan yang tetap memberikan ruang bagi masing-masing individu.

Ketika merasa terlalu dikontrol atau bergantung secara emosional, Aquarius bisa merasa tidak nyaman. Bagi mereka, mempertahankan identitas dan kebebasan pribadi merupakan hal yang penting.

2. Aries

Aries memiliki karakter berani, aktif, dan penuh semangat. Mereka senang menghadapi tantangan baru serta memiliki dorongan kuat untuk menentukan pilihan berdasarkan keinginan sendiri.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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