Punya Weton Ini? Konon Jalan Rezekinya Lebih Lancar dan Mudah Mendapat Peluang

seseorang yang kaya raya tak tunggu waktu./Freepik/jcomp
JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Weton juga kerap dikaitkan dengan karakter, keberuntungan, hingga gambaran mengenai perjalanan rezeki.
Menurut kepercayaan dalam primbon Jawa, setiap kombinasi hari dan pasaran memiliki karakter serta potensi yang berbeda. Ada weton yang dipercaya membutuhkan proses panjang untuk mencapai kemapanan, tetapi ada pula yang dianggap mempunyai jalan rezeki lebih terbuka.
Sejumlah weton bahkan disebut memiliki peluang mengalami perubahan ekonomi secara cepat ketika mampu memanfaatkan kesempatan yang datang. Keberuntungan tersebut dapat dikaitkan dengan usaha, pekerjaan, bisnis, maupun bantuan dari lingkungan sekitar.
Dilansir dari YouTube Ngaos Jawa, berikut delapan weton yang dalam ramalan primbon disebut memiliki peluang menuju kemakmuran dengan lebih cepat.
Senin Pahing termasuk weton yang dipercaya mempunyai potensi kuat dalam urusan usaha dan perdagangan. Pemilik weton ini digambarkan memiliki energi besar untuk mengejar peluang yang berhubungan dengan finansial.
Ketika kesempatan datang, mereka diyakini mampu bergerak cepat dan mengambil keputusan yang tepat. Kemampuan tersebut membuat peluang kecil sekalipun berpotensi berkembang menjadi sumber pemasukan yang lebih besar.
Dalam tafsir primbon, Senin Pahing juga dipercaya mempunyai jalan rezeki yang cukup terbuka. Namun, hasil yang diperoleh tetap bergantung pada bagaimana peluang tersebut dikelola.
Rabu Kliwon disebut memiliki karakter yang mendukung kepemimpinan dan pengelolaan keuangan. Weton ini dipercaya mempunyai peluang memperoleh kemapanan sejak usia relatif muda.
Rezeki yang datang juga digambarkan tidak selalu berasal dari satu sumber. Kesempatan bisnis, proyek besar, maupun bantuan atau peninggalan keluarga menjadi beberapa bentuk keberuntungan yang dikaitkan dengan weton ini.
Jika mampu mengelola kesempatan secara bijak, pemilik Rabu Kliwon dipercaya dapat mengalami peningkatan kondisi ekonomi yang cukup signifikan.
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Jawa Pos
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