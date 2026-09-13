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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 14 September 2026 | 05.34 WIB

Tak Gentar Hadapi Fitnah, 4 Shio Ini Diramal Berubah Jadi Kaya Raya

shio yang dulu dihina dan difitnah sekarang rezeki berlimpah dan kaya raya. (Freepik/ jannoon028) - Image

shio yang dulu dihina dan difitnah sekarang rezeki berlimpah dan kaya raya. (Freepik/ jannoon028)

JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan perjalanan hidup yang berbeda. Ada yang disebut harus melewati berbagai tantangan terlebih dahulu sebelum akhirnya menikmati kehidupan yang lebih mapan.

Salah satu ujian yang mungkin dihadapi adalah menerima hinaan, diremehkan, hingga menjadi sasaran fitnah. Namun, dalam ramalan tradisional, pengalaman tersebut justru dianggap dapat menjadi pemicu bagi beberapa shio untuk bangkit dan membuktikan kemampuan mereka.

Alih-alih larut dalam perkataan orang lain, mereka disebut mampu menjadikan tekanan sebagai dorongan untuk bekerja lebih keras. Pada akhirnya, kesuksesan dan kondisi finansial yang lebih baik menjadi pembuktian tersendiri.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat empat shio yang disebut memiliki peluang bangkit setelah menghadapi hinaan dan fitnah hingga kemudian memperoleh rezeki berlimpah.

1. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal dalam astrologi Tionghoa sebagai sosok yang cerdas, gesit, dan pandai beradaptasi. Ketika berada dalam kondisi sulit, mereka dipercaya mampu mencari jalan keluar dengan memanfaatkan kemampuan berpikir dan membaca situasi.

Perkataan negatif dari orang lain tidak selalu membuat mereka menyerah. Sebaliknya, kritikan maupun hinaan dapat dijadikan motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan membuktikan bahwa mereka mampu mencapai sesuatu yang lebih besar.

Sifat pantang menyerah juga membuat shio Tikus tidak mudah terjebak dalam kegagalan. Mereka cenderung mengevaluasi keadaan, mencari peluang baru, kemudian menyusun langkah untuk mencapai tujuan.

Kemampuan melihat kesempatan di tengah masalah menjadi salah satu kekuatan yang dipercaya dapat membawa mereka menuju peningkatan karier maupun kondisi finansial. Dalam ramalan tersebut, kesuksesan yang diraih akhirnya menjadi jawaban atas berbagai anggapan buruk yang pernah diterima.

2. Shio Harimau

Harimau atau Macan menjadi simbol keberanian dan kekuatan dalam tradisi Tionghoa. Pemilik shio ini dipercaya memiliki mental kuat serta tidak mudah tunduk ketika menghadapi tekanan.

Ketika mendapatkan hinaan atau dipandang rendah, mereka cenderung tidak ingin berlama-lama terpuruk. Tekanan justru dapat mendorong mereka untuk bekerja lebih keras dan membuktikan kemampuan melalui pencapaian nyata.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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