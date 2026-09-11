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Lania Monica
Sabtu, 12 September 2026 | 03.56 WIB

Dompet Selalu Dijaga Ketat, 4 Shio Ini Disebut Paling Hemat hingga Berujung Kaya Raya

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda dalam memperlakukan uang. Ada yang senang menikmati hasil kerja kerasnya, sementara sebagian lainnya lebih memilih menyimpan uang dan sangat berhati-hati ketika harus mengeluarkan penghasilan.

Dalam astrologi Cina, terdapat sejumlah shio yang kerap digambarkan memiliki sifat sangat perhitungan dalam urusan finansial. Sikap tersebut terkadang membuat mereka dianggap kikir oleh orang-orang di sekitarnya.

Namun, dari sisi lain, kebiasaan menjaga pengeluaran dapat menjadi salah satu alasan kondisi keuangan mereka tetap stabil. Mereka cenderung berpikir panjang sebelum berbelanja, rajin menyimpan uang, dan menghindari pengeluaran yang dianggap tidak penting.

Dalam kepercayaan astrologi, karakter tersebut bahkan dikaitkan dengan kemampuan mengumpulkan kekayaan serta keberuntungan finansial.

Dikutip dari kanal YouTube ShioDaily, berikut empat shio yang disebut memiliki sifat sangat hemat, tetapi tetap memiliki peluang untuk hidup mapan dan berkecukupan.

1. Shio Ular

Shio Ular dikenal sangat menghargai nilai uang. Mereka biasanya tidak mudah mengeluarkan dana apabila merasa barang atau kebutuhan tersebut masih bisa diperoleh dengan cara yang lebih murah.

Sikap penuh perhitungan itu terkadang membuat mereka dicap terlalu pelit. Dalam situasi tertentu, mereka bahkan cenderung mencari cara agar pengeluaran bisa ditekan semaksimal mungkin.

Meski demikian, kebiasaan tersebut juga membuat Shio Ular cukup disiplin dalam menyimpan uang. Mereka lebih nyaman memiliki cadangan dana daripada menghabiskannya untuk kesenangan sesaat.

Dalam ramalan astrologi Cina, kemampuan mengontrol pengeluaran tersebut dipercaya menjadi salah satu faktor yang membuat kondisi finansial Shio Ular relatif kuat.

2. Shio Macan

Shio Macan umumnya dikenal sebagai sosok pemberani, aktif, dan penuh energi. Namun, karakter mereka bisa berubah cukup drastis ketika menyangkut persoalan uang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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