Lahir Membawa Wibawa! 4 Weton Ini Dipercaya Punya Aura Pemimpin dan Kaya Raya

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang. Perhitungannya berasal dari perpaduan hari dalam sepekan dan lima pasaran Jawa, yakni Legi, Pahing, Pon, Wage, serta Kliwon.

Di dalam primbon Jawa, sejumlah weton dipercaya memiliki karakter yang kuat dan wibawa alami. Pemiliknya bahkan digambarkan mempunyai “aura raja”, yaitu pembawaan yang membuatnya mudah mendapatkan kepercayaan, dihormati, serta berpotensi menjadi sosok berpengaruh.

Kepercayaan tersebut tentu merupakan bagian dari tradisi dan budaya, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang. Dalam ramalan primbon, keberuntungan juga disebut perlu diimbangi dengan sikap rendah hati, tanggung jawab, dan kemampuan menjaga amanah.

Dikutip dari kanal YouTube Alun Firmansyah, terdapat empat weton yang dipercaya memiliki aura kepemimpinan sekaligus peluang besar dalam urusan rezeki dan kekuasaan.

1. Sabtu Wage Sabtu Wage digambarkan sebagai pribadi yang memiliki mental kuat dan tidak mudah menyerah. Mereka cenderung mengandalkan kemampuan sendiri ketika menghadapi persoalan dan terus berusaha mencapai tujuan meskipun menemui banyak hambatan.

Dalam kepercayaan primbon, karakter tersebut membuat Sabtu Wage dianggap memiliki potensi untuk memegang tanggung jawab besar. Mereka juga disebut mampu memperoleh rezeki sekaligus pengaruh yang luas apabila ketekunan dan kemampuannya diarahkan dengan baik.

Namun, ada sisi karakter yang perlu dikendalikan. Sifat mudah marah, keras kepala, dan sensitif disebut dapat menjadi penghambat jika tidak dikelola. Karena itu, pemilik weton ini disarankan tetap tenang dan tidak mudah terbawa emosi.

2. Minggu Pon Mereka yang lahir pada Minggu Pon biasanya digambarkan sebagai pribadi yang tidak terlalu banyak bicara dan lebih nyaman berkonsentrasi pada tujuan sendiri.

Sikap fokus tersebut dipercaya menjadi salah satu kekuatan yang membantu mereka mengejar keberhasilan. Dalam ramalan primbon, Minggu Pon berada dalam naungan yang mendukung pencapaian dan kemenangan sehingga dianggap memiliki peluang untuk menduduki posisi penting atau memiliki pengaruh besar.