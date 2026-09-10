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Niko Sulpriyono
Jumat, 11 September 2026 | 02.41 WIB

5 Weton yang Dipercaya Bisa Kaya Raya dari Nol Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi Kaya Raya dari Nol (magnific) - Image

Ilustrasi Kaya Raya dari Nol (magnific)

JawaPos.com - Banyak orang menganggap bahwa kehidupan sejahtera hanya dapat diraih oleh mereka yang terlahir dari keluarga berada atau memiliki modal besar. 

Padahal, perjalanan menuju kesuksesan sering kali dimulai dari kondisi sederhana. 

Kerja keras, ketekunan, kemampuan mengelola keuangan, serta keberanian memanfaatkan peluang dapat menjadi bekal penting untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, terdapat kepercayaan mengenai weton yang berkaitan dengan karakter dan perjalanan hidup seseorang. 

Primbon Jawa memuat berbagai penafsiran mengenai hari kelahiran dan pasaran, termasuk karakter yang dipercaya dapat mendukung seseorang dalam mencapai keberhasilan. 

Beberapa weton bahkan dipercaya memiliki sifat yang memungkinkan seseorang bangkit dari keterbatasan dan membangun kesejahteraan secara bertahap.

Namun, kepercayaan mengenai weton tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan seseorang. 

Kekayaan dan keberhasilan dalam kehidupan nyata dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pendidikan, keterampilan, lingkungan, kerja keras, kedisiplinan, pengelolaan keuangan, kesempatan, serta doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Lantas, apa saja weton yang dipercaya memiliki karakter tersebut menurut primbon Jawa?

Mari kita simak sebagaimana yang dilansir dari kanal YouTube Nala Weton pada Kamis (10/09).

1. Sabtu Pahing

Sabtu Pahing menjadi salah satu weton yang dipercaya memiliki karakter kuat dan pantang menyerah. 

Dalam penafsiran primbon Jawa, seseorang yang lahir pada weton ini sering dikaitkan dengan keteguhan dalam menghadapi berbagai keadaan. 

Ketika menghadapi kesulitan, mereka dipercaya tidak mudah menyerah begitu saja.

Karakter pantang menyerah tersebut dapat menjadi modal penting dalam membangun kehidupan dari bawah. 

Editor: Novia Tri Astuti
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