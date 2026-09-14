6 Shio yang Punya Aura Hoki Kuat, Rezeki Berpotensi Mengalir Deras

JawaPos.com - Shio menjadi salah satu bagian yang cukup dikenal dalam astrologi Tiongkok. Penentuannya didasarkan pada tahun kelahiran dan dipercaya dapat menggambarkan karakter maupun kecenderungan sifat seseorang.

Tidak hanya soal kepribadian, shio dalam kepercayaan tradisional Tiongkok juga kerap dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk keberuntungan, karier, hubungan sosial, dan kondisi finansial.

Beberapa shio bahkan disebut mempunyai peruntungan yang lebih baik sehingga berpeluang mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Dilansir naurakom, ada enam shio yang dipercaya bakal memperoleh rezeki nomplok. Lantas, apakah shio Anda termasuk di dalamnya?

1. Shio Naga Shio Naga sering diasosiasikan dengan karakter kuat, percaya diri, dan berwibawa. Mereka juga dikenal menjunjung tinggi kejujuran serta berusaha memperlakukan orang lain dengan baik.

Sikap terbuka dan murah hati tersebut dipercaya dapat membawa keuntungan dalam kehidupan profesional. Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, karakter ini dinilai mampu membuka kesempatan baru.

Karena itu, Shio Naga disebut berpotensi mendapatkan keberuntungan finansial dan rezeki yang datang dari berbagai peluang.

2. Shio Kuda Pemilik Shio Kuda dikenal memiliki energi besar dan semangat yang tinggi. Mereka cenderung berterus terang serta tidak nyaman dengan perilaku yang penuh kebohongan.

Sikap jujur dan kemampuan menghargai orang lain membuat mereka relatif mudah memperoleh kepercayaan dari lingkungan sekitar.