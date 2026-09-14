7 Shio yang Disebut Paling Hoki Soal Uang, Rezekinya Berpotensi Makin Melimpah

ILustrasi seseorang yang kekayaannya tak main-main
JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan perjalanan keberuntungan yang berbeda, termasuk dalam urusan pekerjaan, keuangan, serta rezeki.
Ada shio yang digambarkan memperoleh hasil secara perlahan melalui kerja keras, sementara sebagian lainnya dipercaya lebih sering menemukan peluang secara tiba-tiba. Dalam sejumlah ramalan, beberapa shio bahkan disebut mempunyai potensi finansial yang kuat sehingga kekayaannya dapat terus bertumbuh.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya berada dalam jalur keberuntungan finansial. Mereka dinilai memiliki karakter yang mendukung datangnya peluang, mulai dari keberanian mengambil keputusan hingga kecermatan dalam melihat kesempatan.
Namun, ramalan astrologi sebaiknya dipandang sebagai hiburan atau bagian dari kepercayaan tradisional, bukan sebagai kepastian mengenai kondisi keuangan seseorang.
Berikut tujuh shio yang dimaksud:
Shio Naga sejak lama dikenal sebagai simbol kekuatan, kemakmuran, dan kejayaan dalam budaya Tionghoa. Karakter percaya diri dan jiwa kepemimpinan yang melekat pada shio ini dipercaya dapat membantu mereka menemukan berbagai kesempatan dalam karier maupun bisnis.
Mereka juga digambarkan sebagai pribadi yang memiliki visi jauh ke depan dan berani mengambil langkah besar ketika melihat peluang. Sikap tersebut membuat Shio Naga dianggap memiliki potensi untuk memperoleh keuntungan finansial yang besar.
Dalam urusan keuangan, mereka dipercaya mampu membaca kesempatan dengan baik, termasuk ketika harus menentukan langkah dalam bisnis atau investasi. Jika kemampuan tersebut diimbangi dengan perhitungan matang, peluang untuk membangun kekayaan secara bertahap semakin terbuka.
Shio Tikus dikenal sebagai sosok cerdik, penuh perhitungan, dan pandai menyusun strategi. Mereka disebut mampu melihat kesempatan yang terkadang luput dari perhatian orang lain.
Dalam persoalan finansial, kemampuan berpikir cepat menjadi salah satu keunggulan mereka. Peluang kecil pun dapat dikembangkan menjadi sesuatu yang menghasilkan apabila dikelola dengan tepat.
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