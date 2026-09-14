Punya Hoki Finansial Kuat, 4 Shio Ini Diprediksi Bisa Angkat Ekonomi Keluarga

ilustrasi shio penghasil rezeki. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya. Sejumlah shio bahkan dipercaya memiliki sifat yang mendukung datangnya keberuntungan dan kemakmuran.
Ada shio yang disebut memiliki kemampuan membaca peluang, ada pula yang dikenal pandai membangun hubungan dengan banyak orang. Karakter tersebut dipercaya dapat membantu mereka mencapai kondisi finansial yang lebih baik sekaligus memberikan dampak positif bagi keluarganya.
Namun, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya, bukan kepastian mengenai kondisi ekonomi seseorang.
Dilansir dari Naura Kom, terdapat empat shio yang disebut-sebut memiliki potensi menjadi pembawa rezeki bagi keluarga. Mereka dinilai mempunyai karakter yang mendukung kesuksesan dan kemapanan finansial.
Berikut empat shio tersebut:
Shio Kambing dikenal sebagai pribadi yang ramah, lembut, dan mudah menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka biasanya memiliki empati tinggi sehingga mampu memahami kondisi orang di sekitarnya.
Sifat tersebut dipercaya menjadi salah satu kekuatan dalam membangun jaringan sosial yang luas. Dari hubungan baik yang terjalin, berbagai kesempatan bisa datang, mulai dari bantuan, kerja sama, hingga peluang dalam pekerjaan maupun bisnis.
Menurut ramalan astrologi Tiongkok, keberuntungan finansial Shio Kambing tidak selalu hadir secara langsung. Rezeki dapat muncul melalui orang-orang yang selama ini memberikan dukungan kepada mereka.
Ketika mampu menjaga hubungan dan tetap rendah hati, Shio Kambing dipercaya dapat membawa manfaat ekonomi yang turut dirasakan anggota keluarganya.
Shio Ayam sering diasosiasikan dengan ketelitian, kedisiplinan, dan kegigihan. Mereka cenderung tidak sembarangan ketika mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan dan keuangan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022