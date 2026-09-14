Punya Hoki Finansial Kuat, 4 Shio Ini Diprediksi Bisa Angkat Ekonomi Keluarga

JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya. Sejumlah shio bahkan dipercaya memiliki sifat yang mendukung datangnya keberuntungan dan kemakmuran.

Ada shio yang disebut memiliki kemampuan membaca peluang, ada pula yang dikenal pandai membangun hubungan dengan banyak orang. Karakter tersebut dipercaya dapat membantu mereka mencapai kondisi finansial yang lebih baik sekaligus memberikan dampak positif bagi keluarganya.

Namun, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya, bukan kepastian mengenai kondisi ekonomi seseorang.

Dilansir dari Naura Kom, terdapat empat shio yang disebut-sebut memiliki potensi menjadi pembawa rezeki bagi keluarga. Mereka dinilai mempunyai karakter yang mendukung kesuksesan dan kemapanan finansial.

Berikut empat shio tersebut:

1. Shio Kambing – Rezeki Datang Lewat Relasi Shio Kambing dikenal sebagai pribadi yang ramah, lembut, dan mudah menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka biasanya memiliki empati tinggi sehingga mampu memahami kondisi orang di sekitarnya.

Sifat tersebut dipercaya menjadi salah satu kekuatan dalam membangun jaringan sosial yang luas. Dari hubungan baik yang terjalin, berbagai kesempatan bisa datang, mulai dari bantuan, kerja sama, hingga peluang dalam pekerjaan maupun bisnis.

Menurut ramalan astrologi Tiongkok, keberuntungan finansial Shio Kambing tidak selalu hadir secara langsung. Rezeki dapat muncul melalui orang-orang yang selama ini memberikan dukungan kepada mereka.

Ketika mampu menjaga hubungan dan tetap rendah hati, Shio Kambing dipercaya dapat membawa manfaat ekonomi yang turut dirasakan anggota keluarganya.