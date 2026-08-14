Dianggap Paling Bucin! 4 Zodiak yang Paling Totalitas Saat Jatuh Cinta

JawaPos.com - Empat zodiak berikut adalah sosok orang-orang yang dikenal memiliki kesetiaan dan totalitas saat memberikan cinta pada pasangan.

Mereka juga memiliki sifat ceria yang mampu membawa kegembiraan dan kecerahan di dalam hubungan, yang menjadikan mereka sebagai pasangan yang menyenangkan.

Energi mereka terlihat dari sikap setia, playful, dan penuh kasih kepada pasangannya. Mengutip informasi dari laman collective.world/ empat zodiak berikut mampu membuat hubungan terasa hidup dan penuh keseruan.

Leo

Leo terkenal karena dedikasi mereka pada orang-orang tercinta. Sehingga mereka menunjukkan energi terbesarnya saat bersama orang terkasih.

Mereka juga memiliki sifat ceria yang mampu membawa kegembiraan dan kecerahan dalam hubungan. Energi mereka terlihat pada rasa penuh kasih pada pasangan, yang membuat hubungan terasa hidup dan penuh keseruan.

Sagittarius

Sagittarius menjalani hidup dengan penuh petualangan, spontan, dan selalu mencari pengalaman serta keseruan baru. Mereka selalu siap mencoba hal baru dan membuat setiap hal menjadi momen yang menarik dan penuh kenangan.

Aquarius

Aquarius terkenal mandiri dan memiliki keinginan yang kuat untuk bebas dari batasan dan aturan. Mereka memiliki energi yang besar dari sikap bebas dan independennya.

Apapun yang terjadi di dalam hubungan, mereka mampu menghadapi konflik dengan tenang. Tindakan mereka biasanya dipandu oleh rasa empati, dan mereka menghargai kebebasan pasangan.

Libra

Libra sering berupaya mempertahankan kedamaian dengan bersikap penuh pengertian. Mereka cenderung menghindari konflik sebisa mungkin dan rela melakukan lebih demi memastikan pasangan merasa bahagia dan puas.