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Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 7 September 2026 | 20.57 WIB

5 Zodiak yang Jatuh Cinta Pada Potensi Seseorang, Mencari Pasangan yang Good Looking

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific - Image

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific

JawaPos.com - Lima zodiak ini kerap menjalin hubungan karena mereka percaya bahwa anda bisa mengubah sifat-sifat buruk dari pasangannya.

Ada juga zodiak yang mencari pasangan karena potensi good looking yang mereka miliki. Jika anda menggunakan cara ini, maka anda tidak melihat dan menerima seseorang apa adanya.

Berdasarkan informasi dari laman timesofindia yang dikutip pada (06/09) berikut adalah daftar zodiak yang jatuh cinta karena melihat suatu potensi yang dimiliki oleh pasangan, dan bukan karena cinta apa adanya.  

Pisces sering membentuk gambaran mengenai seseorang berdasarkan apa yang mereka pikirkan tentang orang tersebut, tanpa benar-benar mengenalnya secara mendalam. 

Libra dikenal terlalu mudah terpikat oleh ketertarikan fisik dan tidak meluangkan cukup waktu untuk benar-benar mengenal seseorang.

Oleh karena itu, cukup sulit membangun hubungan hanya berdasarkan sesuatu yang dangkal seperti penampilan fisik seseorang. Jangan menganggap seseorang adalah pasangan yang tepat hanya karena mereka good looking.

Sagittarius sering memiliki pandangan yang kurang objektif terhadap cinta. Meskipun mereka dikenal sangat cerdas, terkadang sagittarius tetap bisa tertipu dengan apa yang mereka lihat, meskipun kenyataannya sangat jauh berbeda.

Gemini percaya bahwa dirinya bisa membentuk orang tersebut menjadi sosok yang sesuai dengan keinginannya. Gemini bersedia mengambil peran untuk memperbaiki calon pasangannya supaya sesuai dengan keinginan mereka.

Mereka juga percaya bahwa orang tersebut akan bersedia membiarkan gemini mengarahkannya sampai menjadi pasangan ideal yang mereka inginkan.

Cancer memiliki kecenderungan untuk mengambil seseorang dan berusaha mengubahnya menjadi versi yang lebih baik. Cancer percaya bahwa mereka bisa mengubah pasangan. Namun, disaat pasangan mereka gagal  memenuhi potensi yang menurut cancer harus dimiliki, maka cancer bisa kecewa berat.

Editor: Hanny Suwindari
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