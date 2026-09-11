Tak Banyak Bicara, 5 Gerak Tubuh Ini Bisa Jadi Tanda Dia Menaruh Hati Padamu

JawaPos.com – Perasaan suka terkadang sulit diungkapkan secara langsung. Seseorang mungkin belum berani mengatakan apa yang dirasakan, tetapi sikap dan bahasa tubuhnya justru memberikan petunjuk.

Ketertarikan biasanya dapat terlihat melalui sejumlah kebiasaan kecil, mulai dari cara seseorang menatap, mendekat, hingga memberikan perhatian yang berbeda dibandingkan kepada orang lain.

Meski demikian, satu tanda saja belum tentu menjadi bukti bahwa seseorang benar-benar jatuh cinta. Bahasa tubuh sebaiknya dilihat secara keseluruhan dan dipertimbangkan bersama konteks hubungan.

Dilansir dari English Jagran, berikut beberapa tanda bahasa tubuh yang dapat muncul ketika seseorang memiliki ketertarikan kepada Anda.

1. Sering Melakukan Kontak Mata Tatapan menjadi salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang cukup mudah diperhatikan.

Seseorang yang tertarik mungkin lebih sering mencari kesempatan untuk melakukan kontak mata. Ia bisa memandang Anda ketika sedang berbicara, memperhatikan dari kejauhan, atau kembali menatap setelah sempat mengalihkan pandangan.

Jika kebiasaan tersebut muncul secara konsisten, hal itu bisa menjadi salah satu sinyal adanya perhatian khusus.

2. Berusaha Berada di Dekat Anda Ketertarikan juga dapat terlihat dari kecenderungan seseorang untuk mencari kedekatan secara fisik.

Misalnya, ia memilih duduk tidak jauh dari Anda, berusaha berada dalam kelompok yang sama, atau menemukan alasan sederhana agar bisa berinteraksi.