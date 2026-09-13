Dompet Makin Tebal, 5 Shio Ini Diprediksi Ketiban Keberuntungan dalam Waktu Dekat

5 Shio yang Kedatangan Rezeki dan Siap Mandi Uang./Freepik.
JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan peruntungan yang berbeda. Ada yang dikenal kuat dalam urusan karier, ada pula yang dianggap memiliki peluang lebih besar dalam hal finansial.
Sejumlah shio bahkan dipercaya sedang berada dalam fase yang membawa energi positif sehingga kesempatan memperoleh tambahan rezeki semakin terbuka. Keberuntungan tersebut dapat hadir melalui pekerjaan, usaha, peluang baru, maupun kemampuan mengelola keuangan.
Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang.
Dilansir dari kanal YouTube Naura Kom, terdapat lima shio yang diprediksi memperoleh keberuntungan dan peluang finansial dalam waktu dekat. Berikut daftarnya.
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Shio Babi mencakup mereka yang lahir pada 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, dan 2019, dengan unsur yang berbeda pada masing-masing tahun.
Dalam kepercayaan Tionghoa, Babi kerap dikaitkan dengan kemakmuran dan kelimpahan. Pemilik shio ini dipercaya mempunyai kemampuan untuk melihat peluang sekaligus mengembangkan kesempatan tersebut menjadi sesuatu yang menguntungkan.
Sifat cerdas dan naluri bisnis disebut menjadi salah satu modal mereka dalam urusan finansial. Selain kemampuan tersebut, rasa syukur juga dianggap memiliki peran penting.
Dengan tidak mudah merasa kekurangan dan mampu menghargai apa yang sudah dimiliki, Shio Babi dipercaya dapat mengelola keberuntungan dengan lebih bijaksana.
Berikutnya adalah Shio Kambing, khususnya mereka yang lahir pada 1967, 1979, 1991, 2003, dan 2015.
Shio Kambing dalam tradisi Tionghoa kerap dihubungkan dengan kemakmuran dan keberuntungan. Mereka digambarkan sebagai sosok yang sabar, tekun, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai tantangan.
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