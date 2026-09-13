Pintu Rezeki Terbuka Lebar, 5 Weton Ini Disebut Bakal Dihampiri Keberuntungan di September

JawaPos.com – Memiliki kondisi finansial yang mapan tentu menjadi harapan banyak orang. Namun, perjalanan setiap individu dalam mencapai kesejahteraan ekonomi bisa berbeda-beda.

Ada yang memperoleh hasil setelah melewati proses panjang, sementara sebagian lainnya dipercaya mendapatkan peluang besar pada waktu tertentu.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap digunakan untuk melihat gambaran karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang. Primbon Jawa juga memuat berbagai tafsir mengenai peluang rezeki berdasarkan weton.

Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan, bukan kepastian mengenai masa depan. Kondisi finansial tetap dipengaruhi oleh usaha, keputusan, kesempatan, serta berbagai faktor nyata lainnya.

Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat lima weton yang dipercaya memiliki peluang mengalami peningkatan rezeki pada bulan September. Berikut uraiannya.

1. Selasa Legi – Peluang Rezeki Terbuka Orang yang lahir pada Selasa Legi dalam primbon Jawa kerap digambarkan memiliki karakter yang mampu memberikan pengaruh positif kepada lingkungan di sekitarnya.

Memasuki September, weton ini dipercaya berpotensi menemukan sejumlah kesempatan baru. Peluang tersebut dapat datang melalui pekerjaan, bisnis, kerja sama, maupun bantuan dari orang yang sebelumnya tidak disangka.

Bagi mereka yang sedang berusaha memperbaiki kondisi finansial, periode ini dipercaya menjadi momentum untuk lebih berani melihat kesempatan yang tersedia.

Jika peluang tersebut diiringi perencanaan dan kerja keras, kondisi ekonomi yang sebelumnya terasa berat diyakini dapat berangsur membaik.