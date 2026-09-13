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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 14 September 2026 | 05.15 WIB

Hoki Mendadak Datang! 5 Shio Ini Diprediksi Mampu Punya Rumah dan Mobil

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com – Rezeki terkadang datang melalui jalan yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Dalam astrologi Tionghoa, ada sejumlah shio yang dipercaya sedang memasuki fase keberuntungan finansial sehingga memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kondisi ekonominya.

Bukan sekadar mendapatkan pemasukan tambahan, keberuntungan tersebut bahkan digambarkan dapat membantu mereka mewujudkan berbagai impian besar, termasuk memiliki rumah dan kendaraan pribadi.

Astrologi Tionghoa sendiri merupakan bagian dari kepercayaan tradisional yang mengaitkan karakter dan peruntungan seseorang dengan tahun kelahirannya. Karena itu, ramalan mengenai rezeki sebaiknya dipandang sebagai hiburan dan bukan kepastian mengenai kondisi keuangan seseorang.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut memiliki peluang mengalami peningkatan keberuntungan finansial hingga mampu mengumpulkan aset berharga.

1. Shio Monyet

Shio Monyet dikenal memiliki kecerdasan dan kemampuan beradaptasi yang tinggi. Karakter tersebut membuat mereka relatif mudah membaca perubahan keadaan dan mencari cara baru untuk mendapatkan peluang.

Dalam ramalan tersebut, mereka yang lahir pada tahun 1980, 1992, 2004, dan 2016 disebut sedang memiliki kesempatan untuk meningkatkan kondisi finansial.

Keberanian mencoba sesuatu yang berbeda menjadi salah satu modal penting. Namun, keberanian tersebut idealnya tetap disertai perhitungan yang matang agar risiko dapat dikendalikan.

Peluang di bidang bisnis, pekerjaan profesional, maupun pengelolaan keuangan disebut dapat memberikan hasil positif. Relasi yang semakin luas juga diyakini mampu membuka pintu menuju kesempatan baru.

Jika mampu menggabungkan kecerdasan, kreativitas, dan kemampuan membangun jaringan, Shio Monyet dipercaya berpeluang mencapai target finansial yang sebelumnya terasa sulit diwujudkan.

2. Shio Ayam

Shio Ayam disebut memiliki karakter disiplin, teliti, dan mampu memegang tanggung jawab. Sifat tersebut menjadi modal yang kuat ketika mereka harus mengambil keputusan penting terkait pekerjaan maupun keuangan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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