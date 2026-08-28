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Sabtu, 29 Agustus 2026 | 05.29 WIB

Ini Daftar Mobil yang Bisa Dicoba Langsung di Area Test Drive GIIAS Surabaya 2026

Unit test drive Geely EX 5 di GIIAS Surabaya 2026. (ANTARA/Seven Event) - Image

Unit test drive Geely EX 5 di GIIAS Surabaya 2026. (ANTARA/Seven Event)

JawaPos.com - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2026 menghadirkan puluhan mobil dan sepeda motor yang dapat dijajal langsung pengunjung melalui area test drive dan test ride hingga 30 Agustus 2026 di Grand City, Surabaya.

Berdasarkan siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Jumat, sebanyak 72 unit mobil dari 27 merek tersedia di area test drive, sedangkan area test ride menghadirkan 14 unit sepeda motor dari tujuh merek.

Beragam kendaraan yang dapat dicoba tersebut mencakup kendaraan berbahan bakar konvensional, hybrid, hingga kendaraan listrik, sehingga pengunjung dapat merasakan langsung karakter dan teknologi kendaraan sebelum menentukan pilihan.

Berikut daftar mobil yang dapat dijajal pengunjung di area test drive GIIAS Surabaya 2026:

Daftar mobil test drive

  • BAIC: BJ40 PLUS, BJ30 HEV SUV, dan T1
  • BYD: M6 EV, M6 DM CROSS, dan ATTO 1
  • Denza: D9
  • Changan: Nevo Q05 dan Deepal S05 REEV
  • Chery: Q, J6T EV, Tiggo 8 CSH, dan Tiggo 9 CSH
  • Daihatsu: Rocky Hybrid dan Terios
  • Foton: e-Miler Box
  • GAC AION: AION V, AION UT, dan HYPTEC
  • Geely: EX5, EX2, dan Coolray
  • GWM: Tank 300 Diesel, Tank 500 Diesel, dan ORA 3
  • Honda: STEP WGN e, HR-V e, dan New Honda WR-V
  • Hyundai: Stargazer Cartenz, Palisade, dan Creta N Line
  • iCar: V23
  • Leapmotor: B10 dan C10
  • Jeep: Wrangler 4 Door Rubicon
  • Jetour: T1 i-DM, T2 ICE, dan T2 i-DM
  • KIA: Seltos GT-Line, Carens L1912, dan Sonet
  • Lepas: L8 PHEV
  • Mazda: CX-80 Kuro dan CX-60 Sport
  • Mitsubishi: New XFORCE HEV Ultimate Premium dan Destinator Ultimate Premium
  • Omoda Jaecoo: J5 EV dan J8 SHS-P ARDIS
  • Suzuki: Jimny, XL7, dan Fronx
  • Toyota: Yaris Cross, Zenix Hybrid, dan Veloz Hybrid
  • VinFast: VF3, VF7, dan Limo Green
  • Wuling: AIRA EV, Eksion, dan Darion EV
  • X-PENG: G6 PRO dan X9 PRO
  • Polytron: G3+

Sementara itu, pengunjung yang ingin mencoba sepeda motor dapat menuju area test ride yang dirancang dengan berbagai rintangan (obstacle) untuk memberikan pengalaman berkendara secara lebih nyata.

Daftar sepeda motor test ride

  • Kupprum: URB-X HD, Beat Konversi, Nomad, dan Calgo​​​​​​​
  • Triumph: Speed 400 dan Screamble 400x
  • Polytron: FOX 200 dan FOX 350
  • Scomadi: Adventure Series 200i
  • Royal Enfield: Meteor 350 dan Hima 450
  • Piaggio: Vespa Sprint S
  • QJ Motor: Fort 180 Adventure dan SRV 2 AMT

Project Director GIIAS The Series, Abiyoso Wietono, mengatakan program test drive dan test ride menjadi salah satu aktivitas yang paling dinantikan pengunjung karena memberikan kesempatan untuk merasakan langsung kendaraan yang ditawarkan.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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