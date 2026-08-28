Ini Daftar Mobil yang Bisa Dicoba Langsung di Area Test Drive GIIAS Surabaya 2026

Unit test drive Geely EX 5 di GIIAS Surabaya 2026. (ANTARA/Seven Event)
JawaPos.com - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2026 menghadirkan puluhan mobil dan sepeda motor yang dapat dijajal langsung pengunjung melalui area test drive dan test ride hingga 30 Agustus 2026 di Grand City, Surabaya.
Berdasarkan siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Jumat, sebanyak 72 unit mobil dari 27 merek tersedia di area test drive, sedangkan area test ride menghadirkan 14 unit sepeda motor dari tujuh merek.
Beragam kendaraan yang dapat dicoba tersebut mencakup kendaraan berbahan bakar konvensional, hybrid, hingga kendaraan listrik, sehingga pengunjung dapat merasakan langsung karakter dan teknologi kendaraan sebelum menentukan pilihan.
Berikut daftar mobil yang dapat dijajal pengunjung di area test drive GIIAS Surabaya 2026:
Sementara itu, pengunjung yang ingin mencoba sepeda motor dapat menuju area test ride yang dirancang dengan berbagai rintangan (obstacle) untuk memberikan pengalaman berkendara secara lebih nyata.
Project Director GIIAS The Series, Abiyoso Wietono, mengatakan program test drive dan test ride menjadi salah satu aktivitas yang paling dinantikan pengunjung karena memberikan kesempatan untuk merasakan langsung kendaraan yang ditawarkan.
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Jawa Pos
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