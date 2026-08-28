Ini Daftar Mobil yang Bisa Dicoba Langsung di Area Test Drive GIIAS Surabaya 2026

JawaPos.com - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2026 menghadirkan puluhan mobil dan sepeda motor yang dapat dijajal langsung pengunjung melalui area test drive dan test ride hingga 30 Agustus 2026 di Grand City, Surabaya.

Berdasarkan siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Jumat, sebanyak 72 unit mobil dari 27 merek tersedia di area test drive, sedangkan area test ride menghadirkan 14 unit sepeda motor dari tujuh merek.

Beragam kendaraan yang dapat dicoba tersebut mencakup kendaraan berbahan bakar konvensional, hybrid, hingga kendaraan listrik, sehingga pengunjung dapat merasakan langsung karakter dan teknologi kendaraan sebelum menentukan pilihan.

Berikut daftar mobil yang dapat dijajal pengunjung di area test drive GIIAS Surabaya 2026:

Daftar mobil test drive BAIC: BJ40 PLUS, BJ30 HEV SUV, dan T1

BYD: M6 EV, M6 DM CROSS, dan ATTO 1

Denza: D9

Changan: Nevo Q05 dan Deepal S05 REEV

Chery: Q, J6T EV, Tiggo 8 CSH, dan Tiggo 9 CSH

Daihatsu: Rocky Hybrid dan Terios

Foton: e-Miler Box

GAC AION: AION V, AION UT, dan HYPTEC

Geely: EX5, EX2, dan Coolray

GWM: Tank 300 Diesel, Tank 500 Diesel, dan ORA 3

Honda: STEP WGN e, HR-V e, dan New Honda WR-V

Hyundai: Stargazer Cartenz, Palisade, dan Creta N Line

iCar: V23

Leapmotor: B10 dan C10

Jeep: Wrangler 4 Door Rubicon

Jetour: T1 i-DM, T2 ICE, dan T2 i-DM

KIA: Seltos GT-Line, Carens L1912, dan Sonet

Lepas: L8 PHEV

Mazda: CX-80 Kuro dan CX-60 Sport

Mitsubishi: New XFORCE HEV Ultimate Premium dan Destinator Ultimate Premium

Omoda Jaecoo: J5 EV dan J8 SHS-P ARDIS

Suzuki: Jimny, XL7, dan Fronx

Toyota: Yaris Cross, Zenix Hybrid, dan Veloz Hybrid

VinFast: VF3, VF7, dan Limo Green

Wuling: AIRA EV, Eksion, dan Darion EV

X-PENG: G6 PRO dan X9 PRO

Polytron: G3+ Sementara itu, pengunjung yang ingin mencoba sepeda motor dapat menuju area test ride yang dirancang dengan berbagai rintangan (obstacle) untuk memberikan pengalaman berkendara secara lebih nyata.