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Nanda Prayoga
Jumat, 28 Agustus 2026 | 21.05 WIB

Sunroof Mobil Kamu Bocor? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya Sebelum Makin Parah

Sunroof yang ada di New Xforce HEV. (Dony/JawaPos.com) - Image

Sunroof yang ada di New Xforce HEV. (Dony/JawaPos.com)

JawaPos.com - Sunroof bisa membuat kabin mobil terasa lebih terang dan berbeda. Fitur ini butuh perawatan karena ada celah, karet, dan saluran pembuangan air.

Jika salah satu bagian bermasalah, air hujan bisa masuk ke kabin. Atap sunroof bocor jangan dianggap remeh karena bisa membuat plafon lembap dan bau tidak sedap.

Masalah ini juga bisa merusak komponen kelistrikan sekitar kabin. Lantas, apa penyebab sunroof bocor dan cara mengatasinya?

1. Saluran Pembuangan Air Tersumbat

Penyebab umum sunroof bocor adalah saluran pembuangan air tersumbat. Sunroof dirancang agar air dialirkan keluar lewat saluran ini.

Debu, daun, pasir, dan kotoran yang menumpuk bisa menghambat aliran air. Akibatnya, air menggenang di frame sunroof dan merembes ke kabin.

Untuk mengatasinya, periksa lubang drainase dan bersihkan kotoran terlihat. Hindari memasukkan benda keras dalam saluran karena bisa merusak selang drainase.

Jika sumbatan jauh di dalam, minta bantuan teknisi agar perbaikan aman dan tepat.

2. Karet Seal Sunroof Sudah Getas atau Rusak

Karet seal sunroof membantu mencegah air masuk melalui celah kaca dan rangka. Seiring usia, karet bisa mengeras, retak, dan menyusut.

Seal yang tidak optimal membuat air hujan masuk ke kabin lebih mudah. Kebocoran muncul saat hujan deras atau cuci dengan tekanan air tinggi.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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