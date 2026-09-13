Rezeki Panjang Umur, 7 Weton Ini Diprediksi Hidup Serba Berkecukupan

Ilustrasi Berlimpah Harta (Freepik)
JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton kerap dikaitkan dengan gambaran karakter, keberuntungan, hingga perjalanan kehidupan seseorang. Salah satu hal yang banyak dibahas dalam primbon adalah kaitan weton dengan rezeki dan kondisi kehidupan seseorang.
Sebagian weton dipercaya memiliki peruntungan yang membuat pemiliknya lebih mudah mencapai kehidupan mapan. Bahkan, ada yang diyakini mampu mempertahankan kemakmuran tersebut hingga memasuki usia lanjut.
Namun, pandangan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi masyarakat Jawa, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai kepastian mengenai masa depan seseorang.
Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki potensi hidup berkecukupan dan jauh dari kesulitan ekonomi hingga masa tua.
Berikut daftarnya:
Minggu Pahing memiliki neptu 14, hasil dari nilai hari Minggu sebesar 5 dan pasaran Pahing sebesar 9.
Dalam hitungan primbon yang dikutip, weton ini termasuk Nohan Rembulan. Pemiliknya digambarkan sebagai pribadi yang cerdas, murah hati, serta mampu membedakan hal yang dianggap baik dan buruk.
Mereka memang tidak selalu mudah membuka diri kepada semua orang. Namun, kemampuan berpikir yang luas membuatnya relatif mudah menyesuaikan diri ketika berada di lingkungan baru.
Minggu Pahing juga dipercaya berada di bawah pengaruh Waseso Segoro. Dalam kepercayaan primbon, naungan tersebut dikaitkan dengan rezeki yang luas dan kemakmuran yang dapat berkembang seiring bertambahnya usia.
Berikutnya ada Rabu Pon yang memiliki neptu 14, berasal dari hari Rabu bernilai 7 dan pasaran Pon bernilai 7.
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Jawa Pos
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