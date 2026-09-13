Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 14 September 2026 | 05.07 WIB

Rezeki Panjang Umur, 7 Weton Ini Diprediksi Hidup Serba Berkecukupan

Ilustrasi Berlimpah Harta (Freepik) - Image

Ilustrasi Berlimpah Harta (Freepik)

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton kerap dikaitkan dengan gambaran karakter, keberuntungan, hingga perjalanan kehidupan seseorang. Salah satu hal yang banyak dibahas dalam primbon adalah kaitan weton dengan rezeki dan kondisi kehidupan seseorang.

Sebagian weton dipercaya memiliki peruntungan yang membuat pemiliknya lebih mudah mencapai kehidupan mapan. Bahkan, ada yang diyakini mampu mempertahankan kemakmuran tersebut hingga memasuki usia lanjut.

Namun, pandangan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi masyarakat Jawa, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki potensi hidup berkecukupan dan jauh dari kesulitan ekonomi hingga masa tua.

Berikut daftarnya:

1. Minggu Pahing

Minggu Pahing memiliki neptu 14, hasil dari nilai hari Minggu sebesar 5 dan pasaran Pahing sebesar 9.

Dalam hitungan primbon yang dikutip, weton ini termasuk Nohan Rembulan. Pemiliknya digambarkan sebagai pribadi yang cerdas, murah hati, serta mampu membedakan hal yang dianggap baik dan buruk.

Mereka memang tidak selalu mudah membuka diri kepada semua orang. Namun, kemampuan berpikir yang luas membuatnya relatif mudah menyesuaikan diri ketika berada di lingkungan baru.

Minggu Pahing juga dipercaya berada di bawah pengaruh Waseso Segoro. Dalam kepercayaan primbon, naungan tersebut dikaitkan dengan rezeki yang luas dan kemakmuran yang dapat berkembang seiring bertambahnya usia.

2. Rabu Pon

Berikutnya ada Rabu Pon yang memiliki neptu 14, berasal dari hari Rabu bernilai 7 dan pasaran Pon bernilai 7.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Rezeki Berdatangan, 4 Shio Ini Disebut Makin Dekat dengan Kehidupan Serba Berkecukupan - Image
Zodiak

Rezeki Berdatangan, 4 Shio Ini Disebut Makin Dekat dengan Kehidupan Serba Berkecukupan

Senin, 7 September 2026 | 05.20 WIB

Dijuluki Magnet Kekayaan, 7 Weton Ini Disebut Berpeluang Hidup Serba Berkecukupan - Image
Zodiak

Dijuluki Magnet Kekayaan, 7 Weton Ini Disebut Berpeluang Hidup Serba Berkecukupan

Senin, 31 Agustus 2026 | 02.02 WIB

Pintu Rezeki Terbuka Lebar, 8 Weton Ini Disebut Berpotensi Hidup Berkecukupan - Image
Zodiak

Pintu Rezeki Terbuka Lebar, 8 Weton Ini Disebut Berpotensi Hidup Berkecukupan

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04.54 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

2

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

3

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

6

Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality

8

Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore