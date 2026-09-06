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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 7 September 2026 | 05.20 WIB

Rezeki Berdatangan, 4 Shio Ini Disebut Makin Dekat dengan Kehidupan Serba Berkecukupan

Ilustrasi shio dengan impian terwujud (freepik) - Image

Ilustrasi shio dengan impian terwujud (freepik)

JawaPos.com – Setiap orang tentu memiliki impian untuk hidup lebih baik. Ada yang ingin memiliki karier cemerlang, kondisi keuangan stabil, hingga kehidupan yang nyaman dan jauh dari persoalan finansial.

Dalam astrologi Tiongkok, peruntungan setiap shio kerap dikaitkan dengan karakter serta momentum tertentu. Sejumlah shio bahkan dipercaya akan memasuki periode yang lebih positif, terutama dalam urusan karier, rezeki, dan pencapaian hidup.

Perubahan keberuntungan tersebut digambarkan seperti terbukanya pintu menuju kesempatan baru. Kerja keras yang selama ini dilakukan perlahan mulai menunjukkan hasil, sementara peluang yang sebelumnya sulit didapat justru hadir dari arah yang tidak disangka.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat empat shio yang diprediksi sedang berada dalam fase keberuntungan dan berpeluang merasakan kehidupan yang semakin makmur.

1. Shio Naga

Pemilik Shio Naga dikenal memiliki ambisi besar serta pandangan yang jauh ke depan. Mereka juga kerap digambarkan sebagai sosok yang mampu memimpin dan tetap bertahan ketika menghadapi tekanan.

Berbagai tantangan yang pernah dilewati justru dapat menjadi pengalaman berharga untuk memperkuat mental mereka. Karena itu, ketika kesempatan datang, Naga dinilai lebih siap mengambil langkah besar.

Dalam ramalan tersebut, periode keberuntungan Naga ditandai dengan semakin besarnya kepercayaan dari orang lain. Kesempatan menggarap proyek penting atau mendapatkan posisi yang lebih tinggi juga disebut terbuka.

Kemewahan yang diperoleh tidak hanya dikaitkan dengan bertambahnya materi. Status, pengaruh, serta jaringan yang semakin luas juga menjadi bagian dari perubahan positif yang mungkin mereka rasakan.

2. Shio Kuda

Shio Kuda memiliki karakter penuh energi, aktif, dan dikenal tidak gampang menyerah. Mereka disebut mampu terus bergerak meskipun sebelumnya harus melewati berbagai persoalan kehidupan.

Perjuangan panjang yang selama ini dilakukan perlahan diprediksi menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Pekerjaan yang sebelumnya terlihat biasa saja dapat menjadi sumber peningkatan pendapatan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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