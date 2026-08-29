Pintu Rezeki Terbuka Lebar, 8 Weton Ini Disebut Berpotensi Hidup Berkecukupan

Weton tibo dunyo yang bebas hutang karena rezeki mengalir deras
JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk membaca karakter dan perjalanan hidup seseorang. Perhitungan tersebut merupakan perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran Jawa yang kemudian dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan.
Salah satu istilah yang menarik perhatian adalah tibo dunyo, yang dalam sejumlah tafsir primbon dikaitkan dengan keberuntungan dalam urusan duniawi, termasuk harta, pekerjaan, dan kemapanan.
Orang yang disebut memiliki tibo dunyo dipercaya mempunyai peluang lebih besar untuk mendapatkan kemudahan dalam mencari penghasilan. Namun, ramalan tersebut tetap merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan bukan kepastian mengenai kondisi keuangan seseorang.
Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, terdapat delapan weton yang disebut memiliki peruntungan tibo dunyo dan berpotensi menikmati kehidupan yang lebih makmur.
Senin Wage disebut sebagai salah satu weton yang mempunyai peluang baik dalam urusan rezeki. Dalam perhitungan primbon yang menjadi rujukan artikel tersebut, weton ini dikaitkan dengan keberuntungan dan kemudahan dalam mencapai kehidupan yang lebih mapan.
Pemiliknya juga disebut berada dalam naungan tunggak semi, sebuah istilah yang menggambarkan rezeki yang terus tumbuh dan kembali muncul setelah sebelumnya diperoleh.
Karakter yang tekun serta kemampuan mengatur kehidupan secara bertahap menjadi modal penting untuk membangun kestabilan finansial. Karena itu, Senin Wage dipercaya mempunyai peluang mengumpulkan harta secara perlahan tetapi berkelanjutan.
Pemilik weton Senin Pahing dalam tafsir primbon disebut mempunyai peruntungan yang berkaitan dengan pencapaian materi dan terwujudnya berbagai keinginan.
Mereka digambarkan memiliki semangat kuat ketika berusaha memenuhi kebutuhan hidup. Ketekunan tersebut dipercaya dapat membuka jalan menuju keberhasilan dan kemakmuran.
Dalam ramalan tradisional, Senin Pahing juga dikaitkan dengan kuat kemenangan, yang dimaknai sebagai dorongan untuk tetap unggul dan mampu menghadapi berbagai tantangan dalam mencari penghasilan.
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Jawa Pos
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