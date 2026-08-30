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Irfan Ferdiansyah
Senin, 31 Agustus 2026 | 02.02 WIB

Dijuluki Magnet Kekayaan, 7 Weton Ini Disebut Berpeluang Hidup Serba Berkecukupan

seseorang yang rezekinya tak pernah bersembunyi./ Freepik/chokniti - Image

seseorang yang rezekinya tak pernah bersembunyi./ Freepik/chokniti

JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Weton juga kerap dikaitkan dengan watak, perjalanan hidup, jodoh, hingga keberuntungan dalam mencari rezeki.

Setiap weton dipercaya memiliki karakter dan peruntungan yang berbeda. Ada yang disebut lebih mudah mendapatkan kesempatan, ada pula yang diyakini harus melewati berbagai tantangan sebelum akhirnya menikmati kehidupan yang mapan.

Dalam primbon Jawa, sejumlah weton bahkan dipercaya mempunyai daya tarik rezeki yang kuat. Pemiliknya digambarkan memiliki karakter yang mendukung kesuksesan, mulai dari pekerja keras, pandai membangun relasi, hingga jeli membaca peluang.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki aura kemakmuran dan berpeluang memperoleh kekayaan yang datang dari berbagai arah.

Ramalan ini merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan hiburan, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang.

1. Senin Legi – Disebut Punya Jalan Rezeki yang Terbuka

Pemilik weton Senin Legi dipercaya mempunyai pembawaan yang menarik dan mudah mendapatkan kepercayaan dari orang di sekitarnya.

Sikap bertanggung jawab dan kecenderungan menjaga kejujuran membuat mereka dinilai memiliki modal sosial yang kuat. Karakter tersebut dipercaya dapat membantu membuka peluang, khususnya dalam pekerjaan yang mengandalkan komunikasi dan hubungan dengan banyak orang.

Bidang perdagangan, bisnis, maupun pekerjaan yang membutuhkan jaringan luas disebut cocok dengan karakter mereka.

Dalam pandangan primbon, kesempatan yang datang melalui orang lain dapat menjadi salah satu jalan menuju kehidupan yang lebih mapan.

2. Rabu Pahing – Punya Naluri Bisnis yang Tajam

Rabu Pahing termasuk weton yang dalam sejumlah kepercayaan primbon dikaitkan dengan kecerdikan dan kemampuan membaca keadaan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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