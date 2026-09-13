Disukai Banyak Orang, 8 Weton Ini Dipercaya Punya Peruntungan Tibo Lungguh

Weton tibo lungguh yang disukai banyak orang dan kaya raya. (Freepik/ tirachardz)
JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan primbon Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, pergaulan, hingga gambaran perjalanan hidup seseorang.
Salah satu istilah yang dikenal adalah tibo lungguh, yang dalam sejumlah penafsiran primbon dikaitkan dengan kedudukan, kemudahan memperoleh simpati, serta peluang mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
Orang yang disebut memiliki tibo lungguh dipercaya mempunyai karakter yang membuatnya mudah diterima lingkungan. Sikap welas asih, kemampuan beradaptasi, hingga kecakapan dalam berkomunikasi menjadi beberapa sifat yang kerap dikaitkan dengan kelompok weton tersebut.
Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.
Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, terdapat delapan weton yang disebut memiliki tibo lungguh serta dikenal memiliki karakter yang membuatnya mudah mendapatkan simpati.
Rabu Legi memiliki neptu 12 dan dalam penafsiran primbon berada di bawah pengaruh lintang Tangis.
Weton ini dikaitkan dengan lakune kembang, sebuah gambaran karakter yang memiliki daya tarik dan cenderung mudah disenangi orang di sekitarnya.
Pemilik Rabu Legi dikenal memegang teguh kejujuran dan tidak menyukai tindakan yang dianggap tidak adil. Mereka juga cenderung hidup sederhana serta senang membantu orang lain.
Sifat tersebut membuat mereka mudah memperoleh simpati. Namun, mereka juga disebut memiliki sisi keras kepala dan terkadang terlalu mencampuri persoalan orang lain.
Kamis Wage mempunyai neptu 12 dan dipercaya berada dalam naungan lintang Kumba.
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