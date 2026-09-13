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Irfan Ferdiansyah
Senin, 14 September 2026 | 03.32 WIB

Kesempatan Emas di Depan Mata, 6 Shio Ini Berpeluang Naik Kelas Secara Finansial

Ilustrasi Shio Berpeluang Kaya Raya (magnific) - Image

Ilustrasi Shio Berpeluang Kaya Raya (magnific)

JawaPos.com – Perjalanan kehidupan tidak selalu berjalan dalam pola yang sama. Ada kalanya seseorang menghadapi masa penuh tantangan, kemudian tiba-tiba memperoleh kesempatan yang membuka jalan menuju kondisi yang jauh lebih baik.

Dalam astrologi Tionghoa, perubahan peruntungan tersebut kerap dikaitkan dengan karakter dan fase tertentu dari masing-masing shio. Beberapa shio bahkan dipercaya sedang berada dalam periode yang memberikan peluang lebih besar untuk meningkatkan kondisi finansial.

Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi, bukan jaminan mengenai masa depan seseorang. Peluang tetap perlu diiringi pertimbangan dan tindakan yang tepat.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat enam shio yang disebut sedang memasuki fase penuh peluang dan berpotensi mengalami perubahan nasib. Berikut ulasannya.

1. Shio Tikus – Jeli Membaca Peluang

Shio Tikus dikenal memiliki kecerdasan dan kemampuan membaca keadaan. Mereka disebut mampu menemukan kesempatan yang sering kali luput dari perhatian orang lain.

Dalam periode yang diramalkan tersebut, peluang finansial Shio Tikus disebut cukup terbuka, terutama melalui bisnis maupun investasi. Kecepatan dalam menentukan pilihan menjadi salah satu keunggulan yang dapat membantu mereka memanfaatkan momentum.

Ide yang selama ini masih berada dalam tahap perencanaan bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan apabila diwujudkan dengan perhitungan matang. Karena itu, keberanian mengambil langkah disebut menjadi kunci bagi Shio Tikus untuk memaksimalkan kesempatan.

2. Shio Naga – Karisma Membuka Banyak Jalan

Naga merupakan simbol kekuatan dan kepemimpinan dalam tradisi Tionghoa. Pemilik shio ini digambarkan mempunyai daya tarik dan kemampuan memengaruhi orang lain.

Pada fase yang disebut menguntungkan, jaringan pergaulan Shio Naga diprediksi semakin luas. Pertemuan dengan orang-orang baru bahkan dapat membuka peluang kerja sama maupun bisnis.

Kesempatan tersebut dapat hadir dalam bentuk kolaborasi, dukungan dari pihak lain, ataupun gagasan baru yang memiliki nilai ekonomi. Namun, peluang tersebut tetap membutuhkan keberanian untuk mengambil keputusan dan menjalankannya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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