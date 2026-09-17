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Rabbany Wanadriani
Kamis, 17 September 2026 | 21.00 WIB

6 Shio Ini Diprediksi Banjir Keberuntungan Mulai 17 September 2026, Apa Saja?

ilustrasi shio yang beruntung. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio yang beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Sejumlah shio diprediksi memiliki peluang merasakan energi positif dan kelimpahan pada 17 September 2026. Momentum ini disebut berkaitan dengan kestabilan, proses membangun fondasi kehidupan, serta hasil dari usaha yang selama ini dilakukan secara konsisten.

Alih-alih menghadirkan keberuntungan secara tiba-tiba, energi tersebut lebih banyak dikaitkan dengan hasil nyata dari kerja keras yang perlahan mulai terlihat. Mulai dari kondisi finansial, hubungan, pekerjaan, hingga rencana masa depan, beberapa shio disebut berpotensi memperoleh perkembangan yang lebih menjanjikan.

Dilansir dari YourTango,  ada enam shio yang berpotensi merasakan stabilitas sekaligus kelimpahan yang lebih berkelanjutan.

Berikut enam shio yang dimaksud:

1. Shio Kerbau

Kerbau berpotensi merasakan perkembangan positif dalam urusan finansial maupun emosional. Sesuatu yang selama ini dibangun dengan penuh kesabaran bisa mulai menunjukkan hasil.

Kebiasaan menabung, mempertahankan hubungan, ataupun konsisten menjalankan sebuah tanggung jawab mungkin akhirnya memberikan kepuasan tersendiri. Apa yang sebelumnya terasa kurang mendapat perhatian dapat mulai terlihat nilainya.

Keberuntungan Kerbau pada periode ini lebih berkaitan dengan ketekunan. Proses yang dijalani secara perlahan justru dapat menghasilkan fondasi yang lebih kuat dan bertahan lama.

2. Shio Ayam

Bagi pemilik shio Ayam, peluang positif dapat berhubungan dengan reputasi, pekerjaan, tanggung jawab, atau bentuk penghargaan dari orang lain.

Ada kemungkinan usaha yang sebelumnya dilakukan tanpa banyak sorotan mulai mendapatkan pengakuan. Bentuknya bisa berupa apresiasi, kesempatan baru, maupun keuntungan yang memiliki nilai materi.

Energi keberuntungan Ayam juga tidak terbatas pada persoalan finansial. Hubungan dengan orang lain atau perkembangan dalam kehidupan pribadi juga berpotensi ikut mengalami perubahan positif.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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