Punya Aura Rezeki Kuat, 6 Weton Ini Disebut Berpotensi Hidup Berkecukupan

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, watak, serta perjalanan kehidupan seseorang. Ada sejumlah weton yang dipercaya mempunyai naungan tertentu sehingga dianggap memiliki peluang lebih besar untuk meraih keberuntungan, kesuksesan, dan kehidupan yang berkecukupan.

Kepercayaan tersebut tentu merupakan bagian dari tradisi dan budaya, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang. Namun, pembahasan mengenai weton tetap menarik karena setiap kombinasi hari dan pasaran memiliki perhitungan serta karakteristik yang berbeda.

Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, terdapat enam weton yang disebut memiliki sejumlah watak istimewa dan diyakini berpotensi membawa kehidupan yang penuh keberuntungan. Berikut daftarnya.

1. Minggu Pahing Minggu Pahing memiliki jumlah neptu 14, berasal dari nilai hari Minggu sebesar 5 dan pasaran Pahing sebesar 9.

Menurut perhitungan Primbon Jawa yang dikutip dari sumber tersebut, weton ini berada di bawah pengaruh lintang Gajah. Naungan tersebut dipercaya memberikan karakter cerdas, dermawan, serta kemampuan membedakan hal yang baik dan kurang baik.

Pemilik weton Minggu Pahing juga digambarkan mempunyai semangat kuat, tekad besar, serta kemampuan menyusun rencana. Perjalanan mereka tidak selalu berjalan mulus karena dapat menghadapi berbagai tantangan dan bahkan diremehkan oleh orang lain.

Namun, keteguhan dan daya juang membuat mereka dipercaya mampu melewati berbagai hambatan. Weton ini juga dikaitkan dengan watak Waseso Segoro dan Lakune Rembulan yang dipercaya memberikan kemampuan beragam serta kehidupan yang menyenangkan.

2. Rabu Pahing Rabu Pahing mempunyai neptu 16, yakni berasal dari nilai Rabu 7 dan Pahing 9.

Dalam Primbon Jawa, weton ini disebut berada di bawah pengaruh lintang Gajah Mina. Naungan tersebut dipercaya membentuk pribadi yang sederhana, rajin, dan memiliki pola pikir yang baik.