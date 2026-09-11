Tibo Sugih! 6 Weton Ini Dipercaya Punya Aura Penarik Rezeki

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak sekadar digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perpaduan antara hari dan pasaran tersebut juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan dalam mencari rezeki.
Salah satu istilah yang cukup populer dalam pembahasan primbon adalah tibo sugih. Istilah tersebut secara sederhana menggambarkan kondisi ketika seseorang dipercaya memiliki jalan menuju kemakmuran atau kekayaan yang relatif mudah.
Bukan berarti pemilik weton tertentu dapat memperoleh kekayaan tanpa usaha. Dalam tafsir tradisional, istilah tersebut lebih menggambarkan adanya keberuntungan dan kesempatan yang dianggap kerap muncul ketika seseorang menjalani kehidupannya.
Karena itu, ramalan weton sebaiknya dipandang sebagai bagian dari kearifan dan budaya Jawa, bukan sebagai kepastian mengenai masa depan seseorang.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut enam weton yang menurut primbon Jawa dipercaya memiliki keberuntungan dalam urusan rezeki dan kekayaan.
Minggu Pahing dipercaya mempunyai daya tarik yang membuat pemiliknya mudah mendapatkan simpati dari orang lain. Kemampuan tersebut dianggap dapat membantu membuka berbagai kesempatan dalam kehidupan.
Peluang rezeki bisa muncul melalui hubungan sosial, kerja sama, maupun tawaran yang sebelumnya tidak pernah direncanakan. Mereka juga digambarkan memiliki rasa percaya diri yang cukup kuat ketika menghadapi berbagai situasi.
Dalam tafsir primbon, kombinasi karakter tersebut membuat Minggu Pahing kerap disebut sebagai salah satu weton yang memiliki jalur rezeki menarik.
Pemilik Rabu Wage disebut memiliki perjalanan hidup yang relatif mudah menemukan jalan keluar ketika menghadapi masalah.
Keberuntungan mereka tidak selalu hadir dalam bentuk uang secara langsung. Kesempatan pekerjaan, proyek baru, pelanggan, maupun bantuan dari orang lain juga dapat menjadi pintu menuju peningkatan ekonomi.
Hal-hal kecil yang awalnya tampak biasa saja bahkan dipercaya bisa berkembang menjadi kesempatan yang memberikan hasil lebih besar.
Jumat Legi dikenal dalam berbagai tafsir weton sebagai sosok yang mudah bergaul dan memiliki kemampuan membangun hubungan dengan banyak orang.
Karakter ramah tersebut dipercaya menjadi salah satu sumber datangnya peluang. Semakin luas jaringan yang dimiliki, semakin banyak pula kemungkinan bertemu dengan orang atau situasi yang membawa manfaat.
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