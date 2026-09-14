Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Selasa, 15 September 2026 | 04.49 WIB

Tak Sekadar Angka, 6 Tanggal Lahir Ini Dikaitkan dengan Kesuksesan dan Kekayaan

ilustrasi tanggal lahir banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi tanggal lahir banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda, termasuk dalam urusan karier dan keuangan. Dalam numerologi, tanggal kelahiran dipercaya memiliki makna tertentu yang dapat dikaitkan dengan karakter, pola pikir, hingga potensi seseorang dalam meraih kesuksesan.

Sejumlah tanggal lahir bahkan dianggap mempunyai energi khusus yang mendukung keberanian mengambil keputusan, kemampuan menyusun strategi, serta kecenderungan melihat peluang. Meski demikian, numerologi merupakan bagian dari kepercayaan dan bukan metode ilmiah untuk memastikan masa depan seseorang.

Dilansir dari City Magazine, terdapat enam tanggal lahir yang disebut memiliki karakter dan energi yang berpotensi mengantarkan seseorang menuju kesuksesan finansial. Apakah tanggal lahir Anda termasuk?

1. Tanggal Lahir 1

Mereka yang lahir pada tanggal 1 dalam numerologi kerap dikaitkan dengan sifat mandiri, percaya diri, dan memiliki dorongan kuat untuk memimpin.

Pemilik tanggal ini biasanya tidak mudah bergantung kepada orang lain ketika menentukan arah hidup. Mereka memiliki kemauan besar untuk menciptakan sesuatu dari gagasan sendiri.

Keberanian mengambil keputusan dan fokus terhadap tujuan membuat tanggal 1 dipercaya memiliki karakter yang mendukung pencapaian besar, termasuk dalam dunia bisnis dan pekerjaan.

2. Tanggal Lahir 4

Tanggal 4 identik dengan kedisiplinan, keteraturan, dan ketekunan. Mereka tidak selalu mengejar hasil secara instan, tetapi lebih memilih membangun keberhasilan sedikit demi sedikit.

Orang yang lahir pada tanggal ini disebut mempunyai kemampuan untuk bekerja secara konsisten dan memperhatikan detail. Karakter tersebut dapat menjadi modal penting ketika membangun usaha atau karier dalam jangka panjang.

Karena mengandalkan proses dan fondasi yang kuat, kesuksesan pemilik tanggal 4 digambarkan cenderung berkembang secara bertahap.

3. Tanggal Lahir 7

Tanggal 7 dalam numerologi sering dikaitkan dengan intuisi, pemikiran mendalam, dan kebijaksanaan. Pemilik tanggal ini biasanya senang menganalisis sesuatu sebelum mengambil keputusan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Punya Jiwa Pengusaha, 6 Tanggal Lahir Ini Disebut Mudah Raih Kesuksesan Finansial - Image
Zodiak

Punya Jiwa Pengusaha, 6 Tanggal Lahir Ini Disebut Mudah Raih Kesuksesan Finansial

Selasa, 15 September 2026 | 03.01 WIB

Dari Mandiri hingga Penuh Kasih, Ini Kepribadian Anda Berdasarkan Tanggal Lahir - Image
Kepribadian

Dari Mandiri hingga Penuh Kasih, Ini Kepribadian Anda Berdasarkan Tanggal Lahir

Senin, 14 September 2026 | 20.27 WIB

4 Tanggal Lahir yang Disebut Punya Jiwa Pembelajar dan Kemampuan Multitalenta, Apa Saja? - Image
Zodiak

4 Tanggal Lahir yang Disebut Punya Jiwa Pembelajar dan Kemampuan Multitalenta, Apa Saja?

Senin, 14 September 2026 | 05.11 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

3

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

7

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

8

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore