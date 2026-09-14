Rezeki Makin Lancar, 4 Shio Ini Disebut Berada di Ambang Kesuksesan Besar

JawaPos.com – Keberuntungan dalam kehidupan seseorang kerap dikaitkan dengan berbagai hal, termasuk dalam astrologi Tionghoa. Dalam kepercayaan tersebut, shio yang didasarkan pada tahun kelahiran dipercaya memiliki karakter dan perjalanan nasib yang berbeda-beda.

Ada shio yang dianggap lebih mudah menemukan peluang, sementara lainnya diyakini perlu melewati berbagai tantangan sebelum menikmati hasil kerja kerasnya.

Dalam ramalan kali ini, empat shio disebut sedang berada dalam periode yang menjanjikan. Peluang dalam karier, bisnis, keuangan, hingga hubungan pribadi diprediksi mengalami perkembangan positif.

Dilansir dari akun YouTube Naura Kom, berikut empat shio yang disebut berpotensi mendapatkan keberuntungan dan kekayaan menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Macan Shio Macan dikenal memiliki karakter berani, tegas, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan. Sifat tersebut menjadi modal penting bagi mereka ketika harus mengambil keputusan besar dalam kehidupan.

Mereka yang lahir pada 1974, 1986, 1998, dan 2010 dipercaya akan memasuki fase perubahan yang cukup berarti. Tantangan yang sebelumnya terasa berat perlahan dapat dihadapi dengan keyakinan yang lebih kuat.

Periode ini juga disebut sebagai waktu yang baik untuk mengevaluasi kembali rencana yang sempat tertunda. Dengan strategi yang lebih matang, peluang untuk mengembangkan karier maupun mencapai target pribadi semakin terbuka.

Bagi mereka yang konsisten meningkatkan kemampuan, perkembangan profesional juga diprediksi menjadi salah satu area yang memberikan hasil positif.

2. Shio Monyet Shio Monyet identik dengan kecerdasan, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi. Mereka biasanya mampu mencari alternatif ketika menghadapi masalah dan tidak mudah terpaku pada satu cara.