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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 14 September 2026 | 02.43 WIB

Rezeki Mengalir dari Lingkungan Rumah, 6 Shio Ini Dipercaya Paling Hoki

Ilustrasi shio hoki sepanjang September 2026 (magnific) - Image

Ilustrasi shio hoki sepanjang September 2026 (magnific)

JawaPos.com - Setiap shio dalam astrologi Tiongkok memiliki simbol dan karakter yang berbeda. Dalam kepercayaan tradisional, sejumlah shio bahkan dikaitkan dengan keberuntungan yang dipercaya dapat membawa suasana positif, keharmonisan, hingga kemakmuran bagi keluarga.

Rumah tidak hanya dipandang sebagai tempat beristirahat, tetapi juga memiliki makna simbolis dalam kehidupan. Karena itu, kehadiran seseorang dengan shio tertentu dipercaya dapat memberikan pengaruh positif terhadap suasana dan keberuntungan di lingkungan tempat tinggalnya.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang dipercaya memiliki hoki kuat dan dapat membawa energi kemakmuran ke dalam rumah. Berikut ulasannya:

1. Shio Kelinci

Dalam tradisi Tiongkok, kelinci erat kaitannya dengan kedamaian, keharmonisan, dan kehidupan yang nyaman. Karakter tersebut membuat shio ini dipercaya mampu menciptakan suasana rumah yang lebih tenteram.

Orang yang lahir pada tahun shio Kelinci juga dianggap memiliki pembawaan yang membawa energi positif bagi lingkungan sekitarnya. Hubungan antaranggota keluarga dipercaya dapat menjadi lebih hangat dan harmonis.

Selain itu, kelinci sering diasosiasikan dengan kemakmuran. Karena itu, keberadaannya di dalam keluarga dipercaya dapat mendukung terciptanya kestabilan ekonomi dan kehidupan yang lebih sejahtera.

2. Shio Harimau

Harimau merupakan simbol keberanian, kekuatan, dan perlindungan dalam budaya Tiongkok. Tidak mengherankan jika shio ini dipercaya mempunyai karakter kuat dalam menjaga keluarga.

Menurut kepercayaan tradisional, pemilik shio Harimau dapat memberikan rasa aman bagi orang-orang di sekitarnya. Energi keberanian tersebut juga dianggap mampu membantu keluarga menghadapi berbagai tantangan.

Dalam urusan rezeki, Harimau dikaitkan dengan keberanian mengambil peluang. Karakter tersebut dipercaya dapat membuka kesempatan baru, termasuk dalam pekerjaan, bisnis, maupun urusan finansial keluarga.

3. Shio Naga

Naga memiliki posisi istimewa dalam kebudayaan Tiongkok. Sosok ini kerap menjadi simbol kekuatan, keberuntungan, kejayaan, dan perubahan besar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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