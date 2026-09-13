7 Weton dengan Peruntungan Rezeki Menarik, Ada yang Disebut Punya Waseso Segoro

Weton paling hoki dengan waseso segoro membawa rezeki tak terbatas. (Freepik/ lifeforstock)
JawaPos.com – Weton menjadi salah satu bagian dari tradisi Jawa yang hingga kini masih banyak dibicarakan. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran tersebut dipercaya memiliki kaitan dengan karakter, sifat, hingga gambaran perjalanan hidup seseorang.
Salah satu istilah yang cukup dikenal dalam pembahasan primbon adalah Waseso Segoro. Dalam kepercayaan tradisional Jawa, istilah tersebut kerap dikaitkan dengan simbol keluasan rezeki dan keberuntungan.
Sejumlah weton kemudian dipercaya memiliki peruntungan yang lebih kuat dalam urusan tersebut. Pemiliknya disebut berpeluang memperoleh rezeki dari berbagai jalan, baik melalui pekerjaan, usaha, relasi, maupun kesempatan yang muncul secara tidak terduga.
Namun, ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang. Kondisi ekonomi tetap dipengaruhi oleh usaha, keterampilan, keputusan, dan keadaan yang dihadapi masing-masing individu.
Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki keberuntungan berkaitan dengan Waseso Segoro.
Berikut daftarnya:
Rabu Legi digambarkan sebagai pribadi yang tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Mereka cenderung mengamati keadaan terlebih dahulu sebelum menentukan langkah.
Dalam ramalan yang beredar, karakter tersebut dianggap membantu mereka melihat kesempatan yang terkadang luput dari perhatian orang lain.
Peluang rezeki bahkan dipercaya dapat muncul dari hal sederhana, seperti proyek kecil yang berkembang atau hubungan lama yang kembali membawa kesempatan baru.
Meski disebut memiliki keberuntungan, Rabu Legi tetap digambarkan sebagai sosok yang mengandalkan kerja keras dan ketekunan untuk mencapai tujuan.
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Jawa Pos
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