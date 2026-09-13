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Niko Sulpriyono
Senin, 14 September 2026 | 02.08 WIB

6 Weton Wangi Uang yang Dipercaya Punya Rezeki Mengejutkan Menurut Primbon Jawa!

Ilustrasi Weton Wangi Uang (freepik) - Image

Ilustrasi Weton Wangi Uang (freepik)

JawaPos.com - Rezeki tidak selalu datang melalui jalan yang mudah ditebak. 

Ada kalanya seseorang menjalani kehidupan dengan sederhana, kemudian memperoleh peluang yang membuat kondisi ekonominya berubah dalam waktu relatif singkat. 

Dalam budaya Jawa, gambaran mengenai karakter dan perjalanan rezeki seseorang kerap dikaitkan dengan perhitungan weton.

Weton merupakan bagian dari tradisi penanggalan Jawa yang mempertemukan hari dalam kalender tujuh harian dengan pasaran Jawa. 

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton kemudian digunakan sebagai salah satu cara untuk membaca karakter, kecenderungan kehidupan, hingga keberuntungan seseorang. 

Salah satu istilah yang menarik perhatian adalah weton yang dianggap memiliki "wangi uang", yaitu gambaran tradisional mengenai seseorang yang dipercaya mempunyai peluang rezeki kuat.

Berdasarkan kepercayaan tersebut, terdapat 6 weton yang sering dikaitkan dengan peluang memperoleh rezeki besar secara tidak terduga. 

Keenamnya adalah Kamis Legi, Selasa Wage, Jumat Pon, Rabu Kliwon, Sabtu Legi, dan Minggu Pahing dirangkum dari YouTube Bara raja cirebon pada Minggu (13/09).  

Rezeki tetap membutuhkan usaha, doa, kemampuan, serta kebijaksanaan dalam memanfaatkan kesempatan.

1. Kamis Legi, Weton yang Dipercaya Punya Daya Tarik Rezeki

Kamis Legi dalam kepercayaan Primbon Jawa kerap digambarkan sebagai pribadi dengan pembawaan tenang dan kemampuan menempatkan diri dengan baik. 

Mereka dipercaya mempunyai perhatian terhadap orang-orang di sekitarnya dan tidak mudah melupakan kebaikan yang pernah diterima. 

Karakter tersebut membuat Kamis Legi sering dipandang sebagai pribadi yang memiliki hubungan sosial cukup baik.

Sisi lain yang menarik dari Kamis Legi adalah sifat welas asih dan kepeduliannya. 

Weton ini dipercaya tidak mudah tinggal diam ketika melihat orang lain menghadapi kesulitan. 

Editor: Novia Tri Astuti
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