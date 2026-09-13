5 Weton Dipercaya Dihantam Rezeki Besar, Berpotensi Sugih Mendadak Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi Dihantam Rezeki Besar (freepik)
JawaPos.com - Primbon Jawa merupakan bagian dari tradisi budaya Jawa yang sejak dahulu digunakan untuk menafsirkan berbagai hal dalam kehidupan, termasuk karakter seseorang berdasarkan weton kelahiran.
Weton merupakan perpaduan antara hari dalam penanggalan tujuh hari dan pasaran Jawa yang kemudian dihitung berdasarkan nilai neptu.
Dalam sejumlah penafsiran primbon Jawa, beberapa weton dipercaya memiliki karakter yang dapat mendukung perjalanan seseorang menuju kehidupan yang lebih mapan.
Karakter tersebut antara lain keteguhan dalam bekerja, kemampuan membangun hubungan, kecermatan mengambil keputusan, serta kemauan untuk terus berusaha.
Berikut 5 weton yang dalam kepercayaan primbon Jawa dipercaya berpotensi memperoleh rezeki besar dan menjadi sugih bondo, atau memiliki kelimpahan harta.
Rezeki tetap berkaitan dengan usaha, kesempatan, kemampuan mengelola keuangan, serta kehendak Tuhan Yang Maha Esa.
Simak pembahsannya secara detail sebagaimana yang telah dirangkum dari YouTube Bara raja Cirebon pada Minggu (13/09).
1. Sabtu Kliwon
Sabtu Kliwon memiliki jumlah neptu 17, yang tergolong tinggi dalam perhitungan weton Jawa.
Dalam sejumlah penafsiran primbon Jawa, orang yang lahir pada Sabtu Kliwon kerap digambarkan mempunyai karakter tegas, berwibawa, mandiri, dan memiliki pendirian yang kuat.
Mereka juga dipercaya tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai persoalan.
Keteguhan tersebut dinilai dapat menjadi modal penting dalam membangun kehidupan yang lebih mapan.
Ketika sudah memiliki tujuan, Sabtu Kliwon dipercaya cenderung berusaha mempertahankan langkahnya hingga memperoleh hasil.
Dalam sejumlah penafsiran tradisional, karakter dengan neptu tinggi juga dikaitkan dengan simbol Lakuning Gunung, yang menggambarkan keteguhan, kekuatan, dan kewibawaan.
Atas dasar karakter tersebut, Sabtu Kliwon dipercaya berpotensi dihantam rezeki besar.
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